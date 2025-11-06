Předplatné

Sport Magazín: Miculyčová, (ne)vizionář Blatter, sázkařské skandály i Hrubcova premiéra

Video placeholder
Sport Magazín a rozhovor s hvězdou freestyle BMX Ivetou Miculyčovou • Zdroj: isportTV
Iveta Miculyčová v podcastu Branky, děti, rodiče vysvětluje, proč zvolila divočinu na kole, na němž skáče salta a sama si musí dělat i servismanku
Iveta Miculyčová v podcastu Branky, děti, rodiče vysvětluje, proč zvolila divočinu na kole, na němž skáče salta a sama si musí dělat i servismanku
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s Ivetou Miculyčovou, hvězdou freestyle BMX, v seriálu Branky, děti, rodiče. Vraťte se v čase s bývalým šéfem FIFA Seppem Blatterem, jak si představoval budoucnost fotbalu před 25 lety. Zaujmou nejtěžší sázkařské skandály a s novou rubrikou startuje hokejový brankář Šimon Hrubec. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Iveta Miculyčová / Branky, děti, rodiče
  • Téma: Sepp Blatter / 25 let staré vize šéfa FIFA vs. realita
  • Top 10: sázkařské podvody / hráči, rozhodčí i mafiáni
  • Z jiného úhlu: Šimon Hrubec / o simulantství
  • Uniklo z facebooku: Martin Nečas / Colorado Avalanche
  • TV program: všechny sportovní stanice

