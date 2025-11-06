Sport Magazín: Miculyčová, (ne)vizionář Blatter, sázkařské skandály i Hrubcova premiéra
Sport Magazín a rozhovor s hvězdou freestyle BMX Ivetou Miculyčovou • Zdroj: isportTV
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s Ivetou Miculyčovou, hvězdou freestyle BMX, v seriálu Branky, děti, rodiče. Vraťte se v čase s bývalým šéfem FIFA Seppem Blatterem, jak si představoval budoucnost fotbalu před 25 lety. Zaujmou nejtěžší sázkařské skandály a s novou rubrikou startuje hokejový brankář Šimon Hrubec. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Iveta Miculyčová / Branky, děti, rodiče
- Téma: Sepp Blatter / 25 let staré vize šéfa FIFA vs. realita
- Top 10: sázkařské podvody / hráči, rozhodčí i mafiáni
- Z jiného úhlu: Šimon Hrubec / o simulantství
- Uniklo z facebooku: Martin Nečas / Colorado Avalanche
- TV program: všechny sportovní stanice