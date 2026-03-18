Čech vyzývá: Vyměňte scrollování za zážitky! Legenda chce dostat nejen děti na kolo
Dvě zavedené cyklistické akce jsou opět na obzoru: L’Etape Czech Republic by Tour de France a seriál Kolo pro život. Ale tentokrát mají populární amatérské závody nový náboj s názvem: „Less scrolling. More rolling!“ Tato kampaň vyzývá k jednoduché změně návyků: odložit telefon a vyměnit „scrollování“ za skutečné zážitky na kole. Ambasadorem kampaně je jeden z nejúspěšnějších brankářů fotbalové historie Petr Čech.
Odložte telefony. A čapněte řidítka! Jednoduché heslo, které by mohlo fungovat.
V Česku přibližně třetina populace tráví na sociálních sítích přes dvě hodiny denně. Teenageři mnohdy až čtyři hodiny.
Odhaduje se, že přibližně půl milionu obyvatel starších patnácti let je ohroženo závislostí na digitálních technologiích. Nadměrné používání sociálních sítí u dospělých vede k problémům, jako je sociální izolace, stres, úzkosti, deprese a porovnávání se s ostatními, což vyvolává pocity nedostatečnosti.
A právě společná kampaň agentury Petra Čecha se skupinou Direct by to chtěla změnit. A především teenagery rozpohybovat.
„Jako dítě jsem na kole klidně prožil celý víkend. Když jsem před časem vstupoval do projektu Kolo pro život, jednou z motivací bylo přivést k cyklistice co nejvíce mladých lidí, kteří mnohdy raději trávili čas u počítače. Doba se změnila a dnes jsou na sociálních sítích. Mám dvě děti, takže vím, o čem mluvím,“ vysvětluje Čech, ambasador projektu.
„Okamžik, kdy člověk projede cílovou čárou závodu s kolegy či přáteli, nenahradí žádné lajky. Moment, kdy úspěšně zvládne trénink, zrovna tak. Jde o osobní zodpovědnost každého z nás. Sedět a civět na obrazovku mobilu, nebo sedět v sedle kola a dupat do pedálů? Já volím kolo,“ apeluje na změnu přístupu legendární fotbalista.
„Skupina Direct není jen dalším partnerem závodů. Jsme iniciátoři změn. Sdílíme stejný pohled jako Petr Čech Sport. Nejde jen o závody a medaile samotné, ale o to, co za nimi je – energie, pozitivní emoce a sdílená radost z pohybu,“ vypočítává Petr Matějovský, šéf marketingu Direct Group. „Naší ambicí je rozhýbat společenské návyky – aby víc obyčejných lidí sedlo na kolo a šlo příkladem kolegům, kamarádům i dětem, a hlavně aby motivovali i sami sebe. Cílem je, aby se pohyb znovu stal přirozenou součástí každodenního života nás i našich dětí,“ dodává.
Čím víc pohybu, tím méně času na sociálních sítích. Jednoduchá rovnice, kterou by si měli uvědomit i rodiče.
„Jde o jistou formu společenské odpovědnosti,“ říká Tomáš Pravenec, výkonný ředitel společnosti Petr Čech Sport. Zejména volnočasové nadužívání mobilních zařízení je přitom často příčinou zdravotních poruch a negativních sociálních dopadů na jednotlivce i jejich okolí.
„Na akcích společnosti Petr Čech Sport se do fyzických aktivit zapojuje obrovské množství lidí. Jsme přesvědčeni, že je potřeba dávat veřejnosti pozitivní podněty – nejenom ukázat příklady, ale i jít osobně příkladem. Jde o důležité téma nejen pro nás, ale pro celou společnost. Pohyb na čerstvém vzduchu napříč populací je velice aktuální a mimořádně rezonující téma,“ doplňuje Tomáš Pravenec.
Bývalý brankář, vítěz Ligy mistrů a jeden z nejúspěšnějších brankářů v historii Premier League, jde sám příkladem. Zdravý životní styl je pro něj prioritou.
„V Anglii se během cyklistické sezony snažím jezdit pravidelně. Jde o skvělý únik, kdy mohu být sám. Ale také nesmírně vzácný. Když už vyrazím, chci mít klid a užít si kolo naplno. Žádné telefony, žádné obchodní záležitosti,“ vysvětluje Čech, proč se ztotožnil s myšlenkou kampaně „Less scrolling. More rolling!“
Sedmadvacátá sezona seriálu Kolo pro život startuje 25. dubna. Osm závodů je nově otevřeno pro elektrokola. Čtyři dějství budou mít vlastní výsledkovou listinu pro gravel kola. Součástí čtyř podniků bude social ride KPŽ Road Gang. Poprvé v historii karavana Kolo pro život zamíří do Prachatic! A pro všechny milovníky cyklistiky komunity KPŽ vznikl klub Valivý odbor. Novým generálním partnerem seriálu se stává skupina Direct.
L´Etape Czech Republic se jede 20. června v Praze a 3. října v Pardubicích.
Program Kolo pro život 2026
- 25. dubna: Bikemaraton Beroun,
- 9. května: Oderská Mlýnice,
- 16. května: Mladá Boleslav Tour,
- 6.-7. června: Prachatice,
- 27. června: Bikemaraton Drásal,
- 15. srpna: Manitou Železné Hory,
- 5.-6. září: Znojmo Burčák tour,
- 26. září: Ralsko MTB Tour.