Tour de France 2026: start v Barceloně, cíl hned dvou etap na Alpe d´Huez. Co Paříž?
Zvěsti před očekávanou prezentací trasy Tour de France 2026 se nemohly shodnout na tom, zda se příští rok pojede na Alpe d´Huez v 19. či 20. etapě. Pořadatelé však přišli s velkým překvapením. Na slavný vrchol se vyrazí v obou dnech. Nejprve známou cestou s proslulými 21 serpentinami, v nichž fanoušci vždy rozpoutají totální peklo. Podruhé pak méně známou trasou. Celá Stará dáma odstartuje týmovou časovkou v Barceloně, poté vyrazí směrem k Pyrenejím, do Centrálního masivu, pohoří Jura, Vogéz a velké finále přijde v Alpách. Paříž opět okoření okruhy přes Montmartre.
Organizátoři slavné Tour de France opět nezklamali a přichystali něco, na co se už nyní mohou fanoušci cyklistiky těšit. Největší závod planety se v příštím roce odjede od 4. do 26. července. Grand Départ byl oznámen už dřív a hostit jej bude katalánská Barcelona. Jak prozrazovaly už dřívější spekulace, od tohoto startu se bude odvíjet také směr trasy a uspořádání francouzských horských masivů v programu 113. ročníku Tour de France.
Půjde o třetí start Staré dámy na španělském území po San Sebastianu (1992) a Bilbau (2023). Netradičně ale zahájí závod závodů týmová časovka (19 km), disciplína, kterou jsme v jeho programu viděli naposledy v roce 2019. Start Tour týmovou časovkou se naposledy konal dokonce v roce 1971, kdy ji ovládl tým Eddyho Merckxe Molteni.
Další dvě etapy už budou klasické, ta druhá (182 km, 2550 m převýšení) bude mít cíl, stejně jako předchozí den časovka, na slavném Montjuicu u olympijského stadionu. Ve třetí už přejede peloton hranice a přes Pyreneje se trasou dlouhou 196 km dostane do Francie. Cíl tohoto dne bude v Les Angles a profil nebude nijak jednoduchý, protože se končí v lyžařském středisku.
Článek pokračuje pod mapou
Čtvrtá etapa odstartuje v Carcassonnu, kde tradičně na Tour bývají sprinterské dojezdy, tentokrát ale město s typickými hradbami sehraje jinou roli. Pojede se do dalšího slavného města Foix. Toto by měla být příležitost pro klasikáře.
V itineráři nechybí po Paříži nejčastěji navštěvované město Starou dámou, tedy Pau, kde by se měli své příležitosti v 5. etapě dočkat sprinteři.
Následující den se startem ve stejném městě, přinese slavné pyrenejské velikány: Col d´Aspin a Tourmalet. Cíl bude v Gavarnie-Gédre a převýšení etapy 4150 metrů na délce 186 km. Další den s cílem v Bordeaux bude určen pro rychlíky v pelotonu, stejně tak by to mělo být i den poté v Bergeracu.
Aurillac a Le Lioran budou městy lemujícími etapu v nejvýznamnější francouzský den, 14. července. Le Lioran je místem, kde Jonas Vingegaard dokázal v roce 2024 porazit Tadeje Pogačara v těsném souboji. Tentokrát se o to pokusí na trase s převýšením 3900 metrů a obrovskou diváckou kulisou.
Královská etapa až předposlední den
Následují sprinterské dny. V dalších etapách pak zamíří závod do pohoří Jura, 13. etapa je jediná s délkou přes 200 km a cílí v Belfortu, místu s pověstnou sochou lva.
Další den bude horský ve Vogézách, se startem v Mulhouse a s cílem na Le Markstein, místech, která velmi dobře zná někdejší miláček Francouzů Thibaut Pinot, který se zde předloni loučil s kariérou.
Závěr druhého týdne obstará náročná etapa s dojezdem na vrcholu Plateau de Solaison, kam se pojede v rámci Tour de France vůbec poprvé. Cyklisty čeká převýšení téměř 4000 metrů na délce trasy 184 km.
Závěrečný týden zahájí individuální časovka z Évian-Les-Bains do Thonon-Les-Bains dlouhá 26 kilometrů, jejíž profil nebude nijak záludný.
Sedmnáctá etapa do Voironu by měla patřit úniku, případně sprinterům. To už se ale dostáváme k alpským horským etapám. Startuje se v cílovém městě předchozího dne a zamíříme do Orciéres Merlette (185 km, 3800 m). V roce 2020 zde vyhrál Primož Roglič a Tadej Pogačar dojel hned za ním.
V 19. etapě peloton vyrazí z Gapu a čeká ho velmi náročný závěr - 21 serpentin na legendárním Alpe d´Huez. Naposledy se zde radoval z vítězství Tom Pidcock po jeho nezapomenutelném sjezdu z Col de la Croix de Fer v roce 2022. Tentokrát bude tato etapa dlouhá 128 km s převýšením 3500 m.
Náročnější práce čeká závodníky další den. I v něm totiž zamíří na stejný cíl, tentokrát ale přes Col de la Croix de Fer, Col du Télegraphe či Galibier ve výšce 2642 m. Na slavný vrchol Alpe d´Huez se pojede tentokrát z jiné, nové strany. Etapa bude dlouhá už 171 kilometrů a jezdci při ní zdolají 5600 výškových metrů! Půjde tedy jednoznačně o královskou etapu v závěru 113. ročníku.
Poslední den se vyjede z Thoiry do tradiční cílové destinace, do Paříže. I letos pořadatelé na trasu zařadili výjezd přes Montmartre, takže sprinteři zde s největší pravděpodobností opět ostrouhají.
V programu příštího roku pořadatelské společnosti ASO nechybí ani ženská verze slavného závodu. Tour de France Femmes v příštím roce zaujme termín 1. - 9. srpna a odstartuje ve Švýcarsku, konkrétně v sídle Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne. Ve Švýcarsku odjedou ženy tři etapy, přičemž ta poslední už je zavede na francouzské území. Ve čtvrté etapě je pak čeká časovka do Dijonu. Třešničkou na dortu bude sedmá etapa s cílem na legendárním Mont Ventoux. Osmá etapa bude nejdelší, 175 km. Závěr pak obstará etapa v Nice, kde půjde o náročný horský test.
Program cyklistické Tour de France 2026:
- 4. července - 1. etapa: Barcelona - Barcelona (týmová časovka 19 km),
- 5. července - 2. etapa: Tarragona - Barcelona (182 km),
- 6. července - 3. etapa: Granollers - Les Angles (196 km),
- 7. července - 4. etapa: Carcassonne - Foix (182 km),
- 8. července - 5. etapa: Lannemezan - Pau (158 km),
- 9. července - 6. etapa: Pau - Gavarnie-Gedre (186 km),
- 10. července - 7. etapa: Hagetmau - Bordeaux (175 km),
- 11. července - 8. etapa: Périgueux - Bergerac (182 km),
- 12. července - 9. etapa: Malemort - Ussel (185 km),
- 13. července - volný den,
- 14. července - 10. etapa: Aurillac - Le Lioran (167 km),
- 15. července - 11. etapa: Vichy - Nevers (161 km),
- 16. července - 12. etapa: Magny-Cours - Chalon-sur-Saone (181 km),
- 17. července - 13. etapa: Dole - Belfort (205 km),
- 18. července - 14. etapa: Mylhúzy - Le Markstein (155 km),
- 19. července - 15. etapa: Champagnole - Plateau de Solaison (184 km),
- 20. července - volný den,
- 21. července - 16. etapa: Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains (individuální časovka 26 km),
- 22. července - 17. etapa: Chambéry - Voiron (175 km),
- 23. července - 18. etapa: Voiron - Orcieres-Merlette (185 km),
- 24. července - 19. etapa: Gap - Alpe d'Huez (128 km),
- 25. července - 20. etapa: Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez (171 km),
- 26. července - 21. etapa: Thoiry - Paříž Champs-Elysées (130 km).