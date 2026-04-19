Krpálek bude mít další medaili. Ve finále ME vyzve domácího judistu
Judista Lukáš Krpálek je ve finále mistrovství Evropy a bude mít osmou medaili z kontinentálních šampionátů. Dvojnásobný olympijský vítěz se dnes v Tbilisi utká o titul s domácím Gruzíncem Guramem Tušišvilim.
Pětatřicetiletý Krpálek už má jistotu, že vylepší loňský bronz. Na svém patnáctém ME na úvod svedl vyrovnaný souboj s Němcem Lossenim Konem, kterého porazil na ipon až v první minutě nastavení.
Z Krpálkovy čtvrtiny pavouka vypadl ruský spolufavorit Tamerlan Bašajev. Mistr Evropy z roku 2020, který byl pátým nasazeným, se na poslední chvíli odhlásil. Díky tomu postoupil z osmifinále bez boje do čtvrtfinále proti Krpálkovi dvacetiletý Rumun Darius Dobre. Ten zkušenému judistickému velikánovi vzdoroval jen půlminutu, než Krpálek na zemi souboj ukončil.
Už ve svém prvním zápase vypadl nejvýše nasazený Jur Spijkers z Nizozemska, takže v semifinále nakonec český reprezentant narazil na Poláka Grzegorze Teresiňského, s nímž často trénuje. Od začátku byl aktivnější, úspěšnou akcí zhruba po dvou minutách duelu získal ipon a zajistil si vysněné finále proti domácí hvězdě.
Odpoledne bude útočit na svůj čtvrtý evropský titul. Naposledy triumfoval v Tel Avivu 2018, před tím získal zlaté medaile v Budapešti 2013 a Montpellier 2014. Na případný souboj s úřadujícím vicemistrem světa Tušišvilim, jenž byl na tomto ME nasazenou dvojkou, se Krpálek těšil už před šampionátem.
„Byl by to ukazatel toho, že bych pravděpodobně už šel o medaili. Šel bych ho tam porazit, byla by to to velká výzva,“ řekl. S Tušišvilim na tatami svedl bezpočet bitev včetně vítězného olympijského finále v Tokiu 2021.
Krpálek se postará o jedinou českou medaili na tomto ME. Dnes do bojů zasáhla ještě devatenáctiletá Marie Košnarová, která byla v kategorii do 78 kilogramů nalosována přímo do osmifinále. V něm nestačila na pětadvacetiletou Slovinku Metku Lobnikovou, která ji zhruba půl minuty před koncem základní doby porazila na ipon.