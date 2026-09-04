Náročná příprava s hodinkami Huawei G7: přesné senzory i data. Oceníte možnost volání
Hodinky, které jsou určeny pro profesionální outdoorové sporty. Jedno z klíčových poznávacích znamení Huawei Watch GT 7 Pro. Hodinky jsme tedy nechali otestovat přímo sportovce – juniorského reprezentanta v alpském lyžování Davida Jandu. „A musím říct, že skvěle obstály,“ říká lyžař, jenž je otestoval v rámci letní přípravy. Absolvoval s nimi dril v posilovně, na atletické dráze i na kole.
Sportovní hodinky jsou nedílnou součástí výbavy dnešních sportovců. A typ Huawei G7 uspokojí nejen ty amatérské, ale i výkonností profesionály, kteří se bez přesných údajů neobejdou.
Přes den i přes noc. Standardem jsou údaje o spánku nebo o stavu těla. Mají medicínskou certifikaci, takže nahrazují lékařské standardy včetně klasického měření tlaku 24 hodin denně. Zjišťují i teplotu těla nebo dýchání.
Ten, kdo je používá při pravidelném a aktivním pohybu, dokáže ocenit především přesnost měření. A v tomto ohledu hodinky Huawei G7 uspěly na jedničku. „Senzor tepové frekvence reaguje velmi rychle na změny zátěže, třeba při jízdě na kole do kopce. A hodnoty odpovídají realitě,“ kvituje lyžařský reprezentant Janda, pro kterého je cyklistika nedílnou součástí letní přípravy.
Oceňuje i rychlou fixaci satelitů a přesný záznam trasy bez zbytečného uskakování mimo silnici. Při delších jízdách uvítal i způsob, jakým přes hodinky můžete vyřídit hovory. „Zabudovaný mikrofon a reproduktor fungují překvapivě čistě. Takže při sportu nemusíte tahat telefon z kapsy, v klidu se domluvíte přes hodinky,“ hlásí juniorský reprezentant.
Čitelné i na přímém slunci
V této souvislosti ještě jeden detail, který v přírodě oceníte. Díky amoled funkci má panel vysoký jas, takže při jízdě na kole nebo při běhu člověk nemusí mžourat, aby údaje správně viděl i na přímém slunci.
Hodinky Huawei Watch GT 7 Pro testoval juniorský reprezentant v alpském lyžování David Janda • iSport.cz
To samé platí o notifikacích – chodí spolehlivě a okamžitě a text je snadno čitelný. Což oceníte zvlášť při dlouhých náročných výjezdech, při nichž si nemůžete dovolit být bez spojení s okolním světem. Zároveň se nemusíte až tolik rozptylovat, stačí na displej mrknout a hned víte, kdo vám píše nebo volá.
Celkové ovládání hodinek je intuitivní, dvě postranní tlačítka (z toho horní otočná korunka) zajišťují, že se neztratíte. Navíc dobře sedí na ruce, nepřekáží ani při spánku nebo při intenzivním tréninku.
Pomůcka pro lyžaře a golfisty
Oceníte rovněž bleskové nabíjení – z nuly na sto to stihnou za necelou hodinu. Vydrží v plné zátěži téměř šest dní, takže ani při několika náročných tréninkových jednotkách za sebou nemusíte nabíječku skoro vůbec vytahovat.
„Díky materiálu působí navíc elegantně, hodí se jak na sport, tak ke košili. V klidu s nimi můžete jít i do práce nebo na obchodní schůzky,“ přidává Janda jednu z dalších výhod. Oceňuje také kombinaci chytrých a sportovních funkcí. Nabízí spoustu režimů od regenerace přes detailní analýzu spínku až po pokročilé metriky tréninku.
Alpský lyžař podrobil hodinky náročnému testování i za prudkého deště. A tady narazil na jediný nedostatek – dotykový displej za mokra nebo při silném pocení hůř reaguje. Nejdřív je třeba ho otřít. Lepší by bylo, kdyby v takovou chvíli hodinky šly ovládat tlačítky.
Koncem léta ještě nemohl využít další lákadlo hodinek Huawei G7 – schopnost měřit náklon a profesionální provedení lyžařského oblouku. „Což je zvlášť pro mě jako lyžaře hodně zajímavé. Těším se, až si to vyzkouším,“ říká účastník juniorských šampionátů a mistr republiky v obřím slalomu v dospělé kategorii.
Hodinky v sobě mají navíc nahraných víc než tři tisíce lyžařských středisek po celém světě. Takže se s nimi nikde neztratíte.
Naprázdno nevyjdou ani příznivci golfu. Nabízí pro vyznavače tohoto sportovního odvětví speciální funkce (data o švihu, rotace greenu…) a v paměti mají sedmnáct tisíc hřišť také po celém světě.