Prémiový smartphone s rychlým ostřením zachytí každou zimní radovánku
Sáňkování z kopce, první kolečka na bruslích nebo koulovačka na zahradě. Zimní radovánky jsou plné pohybu a smíchu, které se ale běžným mobilem fotí těžko. Nová řada vivo X500 Pro a X500 Pro Max, která je právě v prodeji, sází na rychlé sledování ostření, zpomalené 4K video a odolnost IP68 a IP69.
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Jakmile napadne sníh, vyrazí celé rodiny ven. Děti se řítí na bobech, táta se snaží udržet na bruslích a pes skáče do závějí. Právě takové chvíle chce každý zachytit, jenže všechno se děje rychle. Běžný telefon nestihne zaostřit, sníh na fotce zšedne a mokré rukavice z focení dělají loterii. Nová vlajková řada vivo X500 vznikla ve spolupráci se společností ZEISS a na zimní dovádění je dobře připravená. Ať jste na kopci za domem, na zamrzlém rybníku nebo na kluzišti uprostřed města.
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Ostře i v plné rychlosti
O sledování pohybu se stará technologie X-Track Engine, která funguje při focení i natáčení. Funkce Lock-On Subject Tracking udrží v ostrosti dítě na sáňkách, i když na chvíli zmizí za hromadou sněhu. Model X500 Pro Max navíc v režimu Snapshot zvládá sledování ostření až při 60 snímcích za sekundu. A když se akce odehrává na druhém konci kluziště, pomůže funkce Long-Range Motion Snapshot s 30násobným přiblížením u Pro Max a 20násobným u Pro.
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Zpomalená jízda z kopce
Některé chvíle stojí za to vidět pomaleji. Hlavní fotoaparát ZEISS TrueDynamic u obou modelů natáčí nativně ve 4K při 240 snímcích za sekundu. Letící sněhová koule, oblak prašanu za bobem nebo první piruetka na ledě se tak promění v efektní zpomalený záběr. Pro běžné natáčení je k dispozici 4K video při 120 snímcích za sekundu se sledováním ostření a funkce Auto Framing, která drží objekt uprostřed obrazu. Na hotového sněhuláka pak stačí funkce Vortex Shot, která jedním dotykem natočí 360° rotující záběr.
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Sníh, mráz a mokré rukavice
Hlavní fotoaparát ZEISS TrueDynamic je navržený pro scény s velkými rozdíly mezi světlem a stínem, takže sníh zůstane bílý a tváře v kapuci nezčernají. Oba telefony splňují certifikace odolnosti IP68 a IP69, takže jim nevadí sníh ani mokré rukavice. Na celé odpoledne venku vystačí baterie s kapacitou 6750 mAh u Pro Max a 6510 mAh u Pro. Výsledky si pak doma prohlédnete na 6,85palcovém displeji Pro Max s obnovovací frekvencí až 144 Hz, nebo na kompaktním 6,36palcovém displeji modelu Pro.
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Telefony jsou v prodeji od 16. listopadu. X500 Pro stojí 33 999 Kč, Pro Max ve verzi 512 GB od 42 999 Kč a do konce roku je v akci od 41 999 Kč. Ve stejném termínu můžete starý telefon výhodně vyměnit díky slevě na protiúčet, platit na splátky bez navýšení a k tomu dostanete záruku na tři roky.