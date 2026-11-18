Experti o českých šancích na EURO: Rada zmínil riziko, Heinz varuje před outsidery
Dušan Uhrin starší, Jozef Chovanec, Karel Brückner, Michal Bílek, Pavel Vrba, Jaroslav Šilhavý a Ivan Hašek. České fotbalisty vedlo na EURO už sedm trenérů, Santi Denia se může stát osmým. Cestu za splněným cílem si ale zkomplikoval, kvůli pádu do druhého výkonnostního koše se v kvalifikaci nevyhne těžkému soupeři, jaké potkával v Lize národů. Je účast na šampionátu 2028 v ohrožení? V anketě iSportu odpovídají trenér Petr Rada či bývalý reprezentant Marek Heinz.
1. Hrozí Česku, že poprvé v historii nepostoupí na EURO?
2. Koho se nejvíc obáváte v prvním a třetím koši?
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Petr Rada (trenér)
1. Rozhodl jediný gól
„Škoda, že jsme vypadli z prvního koše, ale skupina Ligy národů byla těžká. Viděl jsem to tak sedmdesát na třicet, že sestoupíme. Paradoxně rozhodl jediný gól v Chorvatsku, při remíze bychom hráli ještě baráž. Je to nepříjemné a určitě komplikace. Jestli na EURO postupuje osm týmů z druhých míst, pořád je to hratelné. Jsem optimista, klukům fandím, jde o český fotbal. Ale stavět kluky s deseti ligovými starty... Neříkám, že je to špatně, ale v takhle těžkých zápasech jde o velké riziko a neosvědčilo se to. Nemám nic proti Hopimu, přes mladé hráče je to cesta. Třeba Naderi odehrál jeden zápas a v Chorvatsku zase dostal málo času. Nevím, jak systém trenérů funguje.“
2. Nesmíme se bát nikoho
„Dánsko, Norsko, Chorvatsko, to jsou určitě schůdnější celky, než ti úplně top. Proti nim jsme se v Lize národů přesvědčili, že asi o první místo hrát nebudeme. Pokud chceme být Češi, co umíme hrát fotbal, ze třetího koše se nesmíme bát nikoho. V kvalifikaci se ukáže, zda tyhle týmy budou nad naše síly, nebo je převálcujeme. Třeba Gruzie teď nehrála úplně dobře, odešel jim úspěšný trenér, ale pořád tam mají velké individuality. Slováci zase neporazili Faerské Ostrovy, také to u nich není optimální.“
Marek Heinz (bývalý reprezentant)
1. Nejsem až tak skeptický
„Po šesti porážkách v Lize národů to vypadá samozřejmě strašidelně, ale nebyl bych až tak skeptický. Skupina byla opravdu těžká, přesto jsme předvedli pár pozitivních věcí. Střídaly se dobré výkony se špatnými a dneska ve fotbale prostě nestačí, že odehrajete slušný poločas a ve druhém propadnete. Do března máme celkem dost času a pochopitelně nejvíc bude záležet na losu. Já pořád věřím, že ve finálních zápasech se mužstvo dokáže semknout.“
2. Nesmíme ztrácet s outsidery
„V prvním koši je úplně jedno, koho dostaneme. Viděl jsem zápas Dánsko–Norsko, to byl neskutečný fotbal. Oba týmy mají neuvěřitelnou herní kvalitu, ve druhém poločase prostřídali tři čtyři hráče, kteří byli ještě lepší než ti v základu. Nemají jen jedenáct silných kusů, ale celý kádr. Důležitý bude třetí koš. Jako nejhorší soupeř vypadá Island. Je nepříjemný, hraje důrazný fotbal. Nejpřijatelnější může být Severní Makedonie. Možná Izrael, i když je nevyzpytatelný, zahraje dobře jeden zápas a pět ne. Reprezentace se hodně vyrovnaly, klíčové je neztrácet s outsidery, což se v minulosti taky stalo. Tomu se musíme vyvarovat.“
David Kobylík (trenér a expert iSportu)
1. Dopředu jsme ukázali hodně málo
„Ano, hrozí nám to. Nevíme, s čím do kvalifikace přijdeme. Zkoušeli jsme, tušíme, jak se chceme prezentovat, ale zda to bude úspěšné, těžko říct. Dopředu jsme ukázali hodně málo. V zápasech s týmem z prvního koše to bude na úrovni Ligy národů, tam se nedá předpokládat, že zvládneme bodovat. Budeme hrát o druhé místo, to první se nás asi týkat nebude. Vyzkoušeli jsme velký objem hráčů, ale jádro týmu jsme zatím zřejmě ještě nenašli. Fotbalová veřejnost je v očekávání, jak se budeme prezentovat proti vyrovnaným týmům. Nemám důvod být úplně skeptický, ale je jasné, že budeme hrát o osm postupových druhých míst.“
2. Na úrovni třetího koše
„Angličané a Španělé nám ukázali, že s takovými týmy máme malou šanci. Jak už jsem říkal, v kvalifikaci hrajeme o druhý flek. Po nastavení zrcadla v Lize národů je bláhové si myslet, že budeme atakovat první příčku ve skupině. V minulosti bych řekl, že soupeře ze třetího koše porazíme, ale výkonností, kterou máme poslední dobou, jsme na jejich úrovni. Některé týmy předvádí zajímavý progres a jsou hladové, ale pořád to proti většině z nich můžeme zvládnout. Lehké to určitě nebude - třeba Albánie je velmi šikovná, Slováci mají dobrý mančaft, byť se také potýkají s problémy.“
Petr Ruman (expert iSportu)
1. Obavy jsou na místě
„Určité obavy jsou asi na místě. Nevadí až tolik, že jsme ve druhém výkonnostním koši nebo že jsme neuhráli v Lize národů ani bod. Problém je, že reprezentace nepodává stabilně kvalitní výkony, i když jsme pochopitelně čelili silným soupeřům. Měli jsme problémy v organizaci hry a s kontrolou míče, to jsou důvody, proč se můžeme obávat o postup na EURO. Máme ale určitou hráčskou kvalitu, jen ji nedokážeme opakovaně převádět na hřiště a do výkonu celého národního týmu. V tom je podle mě velký otazník a zároveň vykřičník.“
2. Těžká šestice soupeřů
„Obrovsky těžká je čtyřka Anglie, Španělsko, Německo a Francie. Přidejme k ní ještě Portugalsko a Nizozemsko, i když dostalo ťafku v posledním zápase v Berlíně. Všechny týmy mají obrovskou individuální kvalitu, podobně jako Itálie s Belgií. Možná by nám seděli nejvíc Dánové, přestože taky udělali v posledních letech velký progres. Ze třetího koše mě na první dobrou napadl jako hratelný Izrael. Máme s ním historicky dobré zkušenosti, kvalitativně bychom ho mohli přehrát. Stejně mě nejvíc zajímá, jak se budeme prezentovat, než který soupeř proti nám bude stát.“