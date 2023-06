1 000 miles ADVENTURE 2023: KONEČNĚ i extra varianta 2 000 mil kolem CELÉHO ČESKO-SLOVENSKA!!!

Startují bikeři, ale i koloběžkáři, běžci a chodci. Každý si veze nebo nese to, co potřebuje k přežití, včetně spacáku, aby mohl bivakovat. Jídlo a pití doplňuje podle možností na trase. Se vším, co nastane, si musí poradit sami.

Doposud se jezdilo severem, ale od loňska jsou 2 varianty, severní i jižní, a závodníci si mohou vybrat, na kterou se vydají. Délka obou tras je stejná – 1 000 mil, tedy 1 600 km s převýšením téměř 40 km. Pokud někomu nevychází síly nebo dovolená, může ukončit závod v polovině na metě 500 mil (800 km).

Již na rok 2020, což byl zároveň i 10. ročník, jsme chtěli připravit něco extra. Byl to rok 2020, tak proč nejet i variantu 2 020 mil (tedy více než 3 200 km) tam a zpátky, tedy kolem dokola Česko-Slovenska. Koronavirus pak všechny plány na několik let zhatil, nyní to ale vypadá, že tento rok při 13. ročníku vše konečně klapne.

Foto Anna Šíma Kopková

Letos je toho na výběr hodně. Severní i jižní trasa budou startovat v nejzápadnějším městečku Česka v Hranicích a po projetí trojmezí se ihned rozdělí. Cíl 500 mil bude v půlce každé trasy a cíl 1000 mil je opět společný v nejvýchodnější dědině Slovenska v Nové Sedlici. Ovšem zájemci o větší dobrodružství a s dostatkem sil, kteří pojedou severem, mají možnost se jižní trasou vrátit zpět na západ Čech. To znamená, že „dvoutisíckáři“ se na zpáteční cestě můžou potkávat s některými „jižany“.

Obě trasy vedou přírodou co nejvíce mimo civilizaci a po různě náročných bajkových cestách. V podstatě projíždí všechny české hory. Západní Karpaty na Slovensku přináší opravdovou divočinu okořeněnou brody. Občas je trochu větší problém i s obstaráváním jídla.

Zavedení jižní varianty přeci jenom přineslo do závodu nový rozměr. Trasa často vede po singlovkách po březích řek. V řece Moravě se dokonce pár mílařů nechtěně vykoupalo i s kolem. Oblast, jako je Třeboňsko, na severu také nenajdete. Cesty na jižní Moravě jsou sice též trochu snazší, ovšem i zdejší vinařské oblasti a sklípky mohou způsobit nečekaný problém. Více se projíždí i historickými místy, jako je Český Krumlov, Mikulov či Banská Štiavnica (některé dokonce opatří mezi památky UNESCO!).

Foto Anna Šíma Kopková

Klobouk dolů před těmi, kdo to pojedou celé kolem dokola. 3 200 km s převýšením přes 70 km je už pořádná porce. Předběžně je na tuhle variantu přihlášeno 70 lidí.

Tak, jak je 1000 miles ADVENTURE nejstarší závod tohoto typu v Evropě, je i bezkonkurenčně nejdelší.

Účastníci tvrdí, že 1 000 mil vždy znamená i 1 000 zážitků. Letos závodníkům nabízíme dokonce 2 000 zážitků, určitě budou silné a doufáme, že i pozitivní. Přejeme jim, ať si to užijí do sytosti.

Sledovat průběh závodu a fandit účastníkům můžete na www.1000miles.cz.

Autor článku: Jan Kopka