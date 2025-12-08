Liga mistrů z pohledu Slavie
Pražský klub v letošním ročníku Ligy mistrů doposud nenavázal na výkony z roku 2019. Ačkoliv výsledkově zatím tak moc nepropadá, výkony a herní projev dosti zaostávají za očekáváním fanoušků. Ukazuje se, že na úspěch mezi elitou už nestačí jen bojovný a fyzicky náročný fotbal. Přidat se musí i technika. To je bolest, kterou bude muset trenér Trpišovský odstranit, pokud chce uspět nejen na evropské scéně, ale i v domácí soutěži.
Slavia byla v Evropě vyhlášená tím, že i přes nepodařený výsledek odcházela ze zápasu se vztyčenou hlavou a dobrým pocitem z předvedeného výkonu. Letošní Liga mistrů už je z tohoto pohledu diskutabilní. Ačkoliv posbírala už 3 body za tři remízy, herně zůstává za očekáváním. Jediný výkon, který dal vzpomenout na prezentaci z minulých let, byl ten úvodní proti Bodo Glimt. Pak už následovaly rozporuplné výkony včetně toho nejčerstvějšího proti Athletic Bilbao.
Je vůbec ještě možné pomýšlet na postup?
Dokud teoretická šance je, není čas házet flintu do žita. Ovšem realisté vědí, že sázka na postup Slavie je hodně riskantní záležitostí. Na Slavii čekají ještě tři soupeři, z toho dva jsou ranku, kterého Slavia v současnosti zjevně nedosahuje. Tottenham venku a Barcelona doma budou velkým oříškem. Bookmakeři Fortuny to vidí stejně. Šance vyhrát v Londýně nebo ukořistit body v Edenu proti Yamalovi a spol. je hodně malá. Závěrečný duel proti Pafosu sice staví pražský klub do pozice favorita, ovšem je třeba upozornit na to, že kyperský klub má už nyní na kontě i jedno vítězství, a i více bodů. Nakonec se tedy může stát, že v lednu Slavia pojede odehrát na Kypr zápas, ve kterém půjde o výsledek jen jejímu soupeři.
Hlavní úkol: zlepšit herní projev
Liga mistrů může být sice letos nad síly Slavie, přesto si však vršovický klub stále může zlepšit reputaci. Základ pro to má v pevné defenzivě. Pokud se slávistům podaří vylepšit i útočnou fázi a zlepšit tak statistiku vstřelených branek, může nakonec zhodnotit působení v Lize mistrů pozitivněji. Jestli se Slavia někom posunula uvidíme už 9.12., kdy se střetne s londýnským Tottenhamem.
