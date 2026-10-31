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Trpišovský o Nowakovi v útoku: Je jako Standa Tecl. Co nemoc v týmu a proč chybí Provod?

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SESTŘIH: Jablonec – Slavia 0:5. Totální dominance sešívaných, Mubarak byl u tří gólů • Zdroj: isportTV
Pátou branku Slavie přidal Danijel Šturm
Pátou branku Slavie přidal Danijel Šturm
Pátou branku Slavie přidal Danijel Šturm
Klemen Mihelak musel ve druhém poločase neplánovaně do jablonecké brány
Po trefě N&#39;Guessana vedla Slavia v Jablonci už 3:0
Po trefě N&#39;Guessana vedla Slavia v Jablonci už 3:0
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Bartoloměj Černík
Bartoloměj Černík
Chance Liga
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Po menší výsledkové krizi je Slavia zpět v sedle. Dva poslední zápasy, dvě demolice soupeřů a skóre 9:0. A možná není náhoda, že je u toho „nový“ útočník Wiktor Nowak. Byť se Polák při debaklu Jablonce 5:0 neprosadil, Jindřich Trpišovský ho chválil a vysvětlil, jak k této variantě s realizačním týmem přišel. „Viděli jsme ho hrát v útoku v Polsku, je trochu jako Standa Tecl,“ usmíval se po překvapivě hladké výhře.

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V Jablonci jste zažil o dost náročnější zápasy, že?
„Měli jsme z toho respekt. Víme, jaké výkony tu dokážou podávat, viz Rangers či Brighton. My ale měli dobrý týmový výkon i individuální výkony. Vůbec jsme soupeře nepouštěli do šancí, byli jsme dominantní v zadní řadě, a k tomu jsme měli dobrý pohyb. Sešlo se to.“

Nowak opět na hrotu útoku. Líbí se vám tam?
„Líbí, dvakrát jsme vyhráli a dali jsme góly. (usmívá se) Je to pro nás určitá typologická změna. Jako první mě napadne vzpomínka, když jsme měli Stanislava Tecla a Milana Škodu, dva hráče s jinou typologií, podle kterých jsme uzpůsobovali hru. Je to univerzální voják, ale ne klasický útočník.“

Odpočinek pro Chytila

Jak jste na to přišli?
„V Polsku hrál jeho tým v 3-5-2 a odehrál některé zápasy vepředu vedle klasické devítky. Ten nápad přišel po Boleslavi, kdy hrál Chytil celý zápas a viděli jsme, že mu musíme dát odpočinout. Něco jsme zkoušeli s Ayaosim na Fenerbahce, ale jeho největší devízou je hra zprava. Takže jsme vybrali variantu Standy Tecla, tedy presink, pracovitost, pohyb. Nowak není tak silný zády k bráně jako Mojma nebo Choras, ale plus je, že umí vyřešit situace s míčem. Mínus pak je, že ve středové dvojici nemáme hráče, který doplňuje vápno. V hlavě jsme na ten post řešili i Kubiaka, ale toho potřebujeme na levé straně. Schranz je mimo, Choras je mimo a Nowak nám hodně pomohl. Hra s ním má dynamiku.“

Jak ovlivnila sestavu nemoc? A nebál jste se sám, když jste sundal bundu a dotrénoval jste s rolákem?
(směje se) „Zatím jsem jeden z mála nezasažených, bundu jsem si bral, jen když pršelo. Mám termotriko a zahřála mě i hra. Nemoc sestavu ovlivňuje, Isife musel třeba odjet dopoledne do Prahy z hotelu. Je to trochu podobné jako minulý rok v Liberci, kdy nám někteří hráči vypadávali. Je to ale teď kolorit asi všech týmů, ve fotbale i v hokeji. Je důležité, aby hráči řekli, v jakém jsou stavu a poznat to. Skvělé ale je, že je zvládneme nahrazovat. Vážím si i toho, že je tým hodně mladý, z toho mám velkou radost. Někdo to bere jako samozřejmost, ale i když se nám některé zápasy výsledkově nepovedly, teď těžíme z letního kempu.“

Provod proti Arsenalu?

Zmínil jste nízký věkový průměr týmu. Nebál jste se absence zkušených lídrů na hřišti?
„Je tam Holi, Vlček, Sáďa... Zkušenosti tam jsou, ale není jednoduché utáhnout tolik mladých a nových hráčů. Není to ale tolik o věku. N’Guessan, Kubiak, Domčak, všichni mají kvalitu. Vezměte si, kolik má ve fotbale Kubiak zápasů, ten progres je ohromný. Někdy si ani neuvědomím, jak obrovskou přestavbou jsme prošli, a stejně vedeme ligu bez prohry a vyhrajeme v Jablonci 5:0.“

Lukáš Provod s týmem nepřijel, jak je na tom?
„Luky měl dnes rezonanci a nevím, jak dopadla. Zápas s Boleslaví odehrál s diskomfortem, trhlinou. Nebyl na dva zápasy k dispozici. Snad bude na Arsenal, ale nemám nejnovější info.“

Předpověď týmu · Sezonní
Slavia Praha
Očekávané umístění:1. místo
100%Skupina o titul
0%Play off o umístění
0%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 31. 10. 2026 19:57
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Olomouc1373322:1524
3Liberec1272315:823
4Sparta1271425:1322
5Ml. Boleslav1263319:1421
6Teplice1363421:1821
7Jablonec1362516:1820
8Zbrojovka1362516:1920
9Plzeň1244424:2116
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1342715:1914
13Baník113267:1811
14Artis1224613:2210
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
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Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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