Trpišovský o Nowakovi v útoku: Je jako Standa Tecl. Co nemoc v týmu a proč chybí Provod?
Po menší výsledkové krizi je Slavia zpět v sedle. Dva poslední zápasy, dvě demolice soupeřů a skóre 9:0. A možná není náhoda, že je u toho „nový“ útočník Wiktor Nowak. Byť se Polák při debaklu Jablonce 5:0 neprosadil, Jindřich Trpišovský ho chválil a vysvětlil, jak k této variantě s realizačním týmem přišel. „Viděli jsme ho hrát v útoku v Polsku, je trochu jako Standa Tecl,“ usmíval se po překvapivě hladké výhře.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
V Jablonci jste zažil o dost náročnější zápasy, že?
„Měli jsme z toho respekt. Víme, jaké výkony tu dokážou podávat, viz Rangers či Brighton. My ale měli dobrý týmový výkon i individuální výkony. Vůbec jsme soupeře nepouštěli do šancí, byli jsme dominantní v zadní řadě, a k tomu jsme měli dobrý pohyb. Sešlo se to.“
Nowak opět na hrotu útoku. Líbí se vám tam?
„Líbí, dvakrát jsme vyhráli a dali jsme góly. (usmívá se) Je to pro nás určitá typologická změna. Jako první mě napadne vzpomínka, když jsme měli Stanislava Tecla a Milana Škodu, dva hráče s jinou typologií, podle kterých jsme uzpůsobovali hru. Je to univerzální voják, ale ne klasický útočník.“
Odpočinek pro Chytila
Jak jste na to přišli?
„V Polsku hrál jeho tým v 3-5-2 a odehrál některé zápasy vepředu vedle klasické devítky. Ten nápad přišel po Boleslavi, kdy hrál Chytil celý zápas a viděli jsme, že mu musíme dát odpočinout. Něco jsme zkoušeli s Ayaosim na Fenerbahce, ale jeho největší devízou je hra zprava. Takže jsme vybrali variantu Standy Tecla, tedy presink, pracovitost, pohyb. Nowak není tak silný zády k bráně jako Mojma nebo Choras, ale plus je, že umí vyřešit situace s míčem. Mínus pak je, že ve středové dvojici nemáme hráče, který doplňuje vápno. V hlavě jsme na ten post řešili i Kubiaka, ale toho potřebujeme na levé straně. Schranz je mimo, Choras je mimo a Nowak nám hodně pomohl. Hra s ním má dynamiku.“
Jak ovlivnila sestavu nemoc? A nebál jste se sám, když jste sundal bundu a dotrénoval jste s rolákem?
(směje se) „Zatím jsem jeden z mála nezasažených, bundu jsem si bral, jen když pršelo. Mám termotriko a zahřála mě i hra. Nemoc sestavu ovlivňuje, Isife musel třeba odjet dopoledne do Prahy z hotelu. Je to trochu podobné jako minulý rok v Liberci, kdy nám někteří hráči vypadávali. Je to ale teď kolorit asi všech týmů, ve fotbale i v hokeji. Je důležité, aby hráči řekli, v jakém jsou stavu a poznat to. Skvělé ale je, že je zvládneme nahrazovat. Vážím si i toho, že je tým hodně mladý, z toho mám velkou radost. Někdo to bere jako samozřejmost, ale i když se nám některé zápasy výsledkově nepovedly, teď těžíme z letního kempu.“
Provod proti Arsenalu?
Zmínil jste nízký věkový průměr týmu. Nebál jste se absence zkušených lídrů na hřišti?
„Je tam Holi, Vlček, Sáďa... Zkušenosti tam jsou, ale není jednoduché utáhnout tolik mladých a nových hráčů. Není to ale tolik o věku. N’Guessan, Kubiak, Domčak, všichni mají kvalitu. Vezměte si, kolik má ve fotbale Kubiak zápasů, ten progres je ohromný. Někdy si ani neuvědomím, jak obrovskou přestavbou jsme prošli, a stejně vedeme ligu bez prohry a vyhrajeme v Jablonci 5:0.“
Lukáš Provod s týmem nepřijel, jak je na tom?
„Luky měl dnes rezonanci a nevím, jak dopadla. Zápas s Boleslaví odehrál s diskomfortem, trhlinou. Nebyl na dva zápasy k dispozici. Snad bude na Arsenal, ale nemám nejnovější info.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2
Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|3
Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|23
|4
Sparta
|12
|7
|1
|4
|25:13
|22
|5
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|6
Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7
Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|8
Zbrojovka
|13
|6
|2
|5
|16:19
|20
|9
Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|15
Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|7
|16
Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu