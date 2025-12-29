Vše nejlepší do roku 2026 Vážení zákazníci,
rok 2025 se chýlí ke konci a my v SportFotbal.cz bychom vám chtěli z celého srdce poděkovat za vaši přízeň, důvěru a podporu. Díky vám můžeme dělat to, co nás baví nejvíc – přinášet kvalitní fotbalové vybavení všem, kteří fotbal milují.
Do nového roku 2026 vám přejeme především pevné zdraví, spoustu radosti, úspěchů nejen na hřišti, ale i v osobním a pracovním životě. Ať vás fotbal dál spojuje, motivuje a přináší nezapomenutelné okamžiky – ať už jako hráče, trenéry, fanoušky nebo rodiče mladých talentů.
I v roce 2026 pro vás budeme pracovat na rozšiřování sortimentu, zlepšování služeb a přinášení novinek od osvědčených i nových značek. Naším cílem zůstává jediné: abyste u nás vždy našli to, co vám pomůže podat ten nejlepší výkon.
Děkujeme, že jste s námi.
Těšíme se na další společné fotbalové zážitky v roce 2026!
Za tým SportFotbal.cz