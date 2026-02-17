Olympiáda jako součást každodenního života? Stačí ji mít po ruce
Každé čtyři roky v zimě se to opakuje. Najednou víme, kdy se hraje hokej, kdo jede, jaký závod, kolikátá je Sáblíková a jestli se Ledecká zase postaví fyzikálním zákonům a roznese všechny na kopytech. Olympijské hry nejsou jen sportovní akcí, jsou společným rituálem. A letos to bude platit dvojnásob. Zimní olympijské hry Milán Cortina 2026 se odehrávají bez časového posunu, v evropském rytmu, takže výmluvy typu „to bylo ve tři ráno“ tentokrát neprojdou.
Rekordní česká výprava a symbolická rozloučení
Jenže olympiáda už dávno není o tom, že se na dva týdny zastaví čas a svět kolem přestane existovat. Práce, škola, povinnosti, to všechno běží dál. A právě tady se láme chleba všech sportovních fanatiků. Jak všechno zažít? Jak nepřijít o důležitý rozjezd, semifinále nebo jízdu, o které se bude mluvit ještě roky?
Odpověď je vlastně prostá, olympiáda se dnes stěhuje s námi, a to doslova na každém kroku. Do kapsy, do batohu, do kabelky. Samsung je totiž dlouholetým světovým partnerem olympijských her a letos je to partnerství vidět hlavně tam, kde ho fanoušci skutečně využijí, v každodenním životě. Ne v bombastických sloganech, ale v maličkostech, které dělají rozdíl.
115 českých sportovců. Nejvíc v historii
Ranní cesta tramvají do práce? Sluchátka Galaxy Buds3 FE v uších, telefon v ruce a už víte, jak dopadl první curlingový zápas nebo jestli naši biatlonisté trefili stojku. Přestávka ve škole? Tablet Galaxy Tab S11 na lavici, nenápadně schovaný mezi sešity, aby vám nic neuniklo. Obědová pauza? Kafe v jedné ruce, telefon Galaxy S25 Ultra v druhé a rychlá kontrola výsledků. A ano, buďme upřímní, letos bude v mnoha kancelářích záchod obsazený o něco déle než obvykle. Ne proto, že by lidé měli zažívací potíže, ale protože zrovna běží finále.
Samsung Electronics
Zimní olympiáda se dostane i tam, kde byste ji dřív nečekali. Na nádraží při čekání na zpožděný vlak. Do auta zaparkovaného stranou, když zastavíte jen na pauzičku. Dokonce i do romantického života, protože když partnerka nebo partner sportu nefandí, dá se to řešit diplomaticky. Krátký ústup, rychlá kontrola výsledků a návrat s pocitem, že jste nic důležitého nezmeškali.
Pro vášnivé a zapálené sportovce, ale právě i pro pasivní maniaky olympijských her, fanoušky tělem i duší, kteří fandí každému z našich 114 reprezentantů, dávají moderní technologie smysl. Ne jako hračka, ale jako most. Mezi sportovci a fanoušky. Mezi Milánem, Cortinou a českou realitou.
Sportovní zážitek bez přerušení
Samsung v tomhle hraje roli tichého společníka. Nevnucuje se, nekřičí, jen umožňuje být u toho. Ať už nepřetržitě fandíte, nebo jen chytáte důležité momenty mezi schůzkami, máte pocit, že jste součástí dění. Že fandíte spolu s ostatními. Že patříte do stejného příběhu.
A právě to je to pravé kouzlo, co olympiádu dělá tak silnou. Ne medaile samotné, ale sdílené emoce. Radost, nervozita, zklamání i euforie. Okamžiky, které prožíváme každý jinde, ale přesto spolu. Letos budou zimní olympijské hry blízko, nejen geograficky, ale i lidsky. Ať už budete fandit odkudkoliv, jedno je jisté, můžete být u toho a máte vše na dosah ruky. A to se počítá.