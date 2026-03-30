Smartphone pro venkovní procházky. Vydrží, vyfotí a nepřekáží v kapse
S příchodem jara se telefon dostává víc do terénu. Bereme si ho na výlety, sport i běžné courání po městě. Model vivo V70 FE na to reaguje kombinací velké baterie, odolné konstrukce a fotoaparátu, který zvládne zachytit situace bez zdlouhavého nastavování.
vivo V70 FE • vivo
Fotografie s velkými detaily
Základem je 200Mpx snímač s optickou stabilizací. Výsledkem nejsou jen "velké" fotky, ale hlavně snímky, se kterými se dá dál pracovat. Ořez nebo přiblížení neznamená okamžitou ztrátu kvality, což se hodí třeba při focení v pohybu nebo na větší vzdálenost.
Telefon zároveň zvládá základní úpravy přímo v systému. Doladění světla nebo odstranění rušivých prvků je tak otázkou několika klepnutí, takže není nutné řešit další aplikace ani dlouhé editování a můžete rovnou sdílet.
Pro portréty je k dispozici režim s ohniskem 85 mm, který přirozeně oddělí postavu od pozadí bez přehnaných efektů.
Úprava fotky pomocí AI funkcí • vivo
Výdrž, kterou přestanete řešit
Baterie o kapacitě 7000 mAh zajistí výdrž během celého dne. Když se střídá navigace, focení, zprávy a nějaké to scrollování, není potřeba hned řešit nabíječku. Spíš si na ni vzpomenete až večer. Dává to smysl hlavně ve chvíli, kdy jste mimo běžný režim – na cestách, venku nebo někde, kde není úplně samozřejmé si telefon dobít.
Venkovnímu prostředí odpovídá i konstrukce. Odolnost IP68 a IP69 znamená větší jistotu při používání venku, zatímco tenké tělo a hmotnost kolem 200 gramů zachovávají komfort při každodenním nošení.
Vyvážený výkon bez zbytečných extrémů
O chod zařízení se stará procesor MediaTek Dimensity 7360-Turbo. V kombinaci s AMOLED displejem s 120Hz obnovovací frekvencí nabízí plynulé prostředí pro běžné používání i multimédia.
Systém OriginOS 6 přidává několik praktických funkcí pro organizaci práce nebo sdílení dat mezi zařízeními, ale drží se spíš při zemi a nepřetěžuje prostředí zbytečnostmi.
vivo V70 FE v prémiovém setu • vivo
Dostupnost
Model V70 FE je k dispozici ve verzích 256 GB a 512 GB. V prémiovém setu se sluchátky a rychlonabíječkou vyjde na 10 999 Kč (na 12 499 Kč u 512 GB varianty), se zaváděcí slevou pak na 9 999 Kč a 10 999 Kč. Bez setu startuje model na 9 999 Kč (256 GB) a 11 499 Kč (512 GB).
Model navíc spadá do cashback kampaně od 1. dubna do 25. května 2026, kdy zákazníci mohou získat zpět 500 Kč za sepsání recenze.