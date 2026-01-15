Los Australian Open: Lehečka vyzve kvalifikanta, Krejčíková proti nasazené Rusce
Tenistka Barbora Krejčíková zahájí Australian Open proti nasazené třiadvacítce Dianě Šnajderové z Ruska. Českou jedničku a turnajovou třináctku Lindu Noskovou čeká Lotyška Darja Semenistá. Šestnáctý nasazený Jakub Menšík narazí na Španěla Pabla Carreňa, o příčku níže postavený Jiří Lehečka se střetne s francouzským kvalifikantem Arthurem Geou. Tomáš Macháč vyzve Bulhara Grigora Dimitrova. Rozhodl o tom dnešní los úvodního grandslamu sezony v Melbourne.
Češek je v hlavní soutěži jedenáct, muži jsou v pěti. Z kvalifikace dnes postoupily také Linda Fruhvirtová a premiérově Nikola Bartůňková. Osmifinalistku turnaje z roku 2023 Fruhvirtovou čeká Lulu Sunová z Nového Zélandu. Bartůňková bude čelit Darje Kasatkinové z Austrálie.
Nasazená devatenáctka a semifinalistka z roku 2021 Karolína Muchová vstoupí do turnaje proti Rumunce Jaqueline Cristianové. Markéta Vondroušová, která by měla plnit roli nasazené dvaatřicítky, se utká s Američankou Hailey Baptisteovou. Karolínu Plíškovou, jež vynechala takřka celou minulou sezonu kvůli zdravotním potížím, čeká vítězka US Open z roku 2017 Američanka Sloane Stephensová, která postoupila z kvalifikace.
Devatenáctiletá Sára Bejlek narazí na Američanku Ashlyn Kruegerovou a ve 2. kole může čelit obhájkyni titulu Madison Keysové z USA. Marie Bouzková začne proti Renatě Zarazúaové z Mexika a později může narazit na světovou dvojku Polku Igu Šwiatekovou. Kateřinu Siniakovou čeká v úvodu Maďarka Panna Udvardyová, Terezu Valentovou domácí turnajová třicítka Maya Jointová.
V mužské části pavouka se Vít Kopřiva střetne s Němcem Janem-Lennardem Struffem. Dalibora Svrčinu čeká Španěl Jaume Munar.
Američanka Keysová zahájí cestu za obhajobou titulu proti Ukrajince Oleksandře Olijnikovové. Světovou jedničku Bělorusku Arynu Sabalenkovou čeká Francouzka Tiantsoa Rakotomangaová Rajaonahová. Šwiateková se střetne v 1. kole s Číňankou Jüan Jüe.
Úřadující šampion Ital Jannik Sinner vykročí za možným třetím titulem z Australian Open proti Hugo Gastonovi z Francie. Světová jednička Carlos Alcaraz bude hrát s domácím Adamem Waltonem. Osmatřicetiletý Srb Novak Djokovič, který dál usiluje o rekordní 25. grandslamový titul, se utká se Španělem Pedrem Martínezem.