Nosková vyrovnala na 1:1 proti Švýcarkám. Češky bojují v kvalifikaci BJK Cupu
České tenistky hrají v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové po prvním dnu se Švýcarskem 1:1 na zápasy. O vyrovnání se postarala Linda Nosková, která porazila na tvrdém povrchu v Bielu domácí Viktoriji Golubicovou 6:1, 6:4. V první dvouhře prohrála Marie Bouzková po více než tříhodinové bitvě s Belindou Bencicovou 3:6, 7:6, 4:6.
Kvalifikace bude pokračovat v sobotu od 13:00. Jako první přijde na řadu čtyřhra, do níž jsou nahlášené Markéta Vondroušová a Lucie Havlíčková. Švýcarky by měly hrát v sestavě Rebeka Masárová, Céline Naefová. Do následných dvouher jsou nominované Nosková s Bencicovou a Bouzková s Golubicovou. Složení se může změnit. Hraje se na tři vítězné zápasy.
Vítězky utkání postoupí na finálový turnaj pro osm nejlepších v Šen-čenu, který se odehraje v týdnu od 21. září. Na poražený celek čeká listopadová baráž.
V kvalifikaci debutuje na pozici kapitánky Barbora Strýcová, která nahradila šestinásobného vítěze týmové soutěže Petra Pálu. Čtyřicetiletá bývalá tenistka a několikanásobná vítězka Fed Cupu netajila při zahajovacím ceremoniálu dojetí.
Bouzková minulý týden triumfovala na antukovém turnaji v Bogotě, ale duel proti jedenácté hráčce světa Bencicové nezahájila dobře. Přišla o první dva servisy a prohrávala 0:4. Dokázala sice snížit na 2:4, druhé manko brejku už ale nesmazala a Bencicová zakončila první set čistou hrou.
České tenistce nevyšel ani úvod druhé sady a po dalších dvou ztracených podáních prohrávala 0:3. Podařilo se jí ale třemi gamy srovnat a vzápětí smazala manko brejku i za stavu 3:4. Další kritické chvíle ustála Bouzková v koncovce. V 11. gamu odvrátila tři brejkboly a vynutila si tie-break. V něm pražská rodačka prohrávala už 1:4, vývoj ale otočila šesti míčky v řadě a poslala zápas do třetího setu.
V něm Bouzková mohla duel definitivně zvrátit. Na příjmu měla čtyři brejkboly, z toho dva v devátém gamu za stavu 4:4. Ani jeden ale nevyužila a Bencicová to potrestala. V desáté hře si při podání Bouzkové vypracovala dva mečboly a ten druhý proměnila.
„Rozhodlo strašně málo. Byl to skvělý zápas. Marie neskutečně bojovala. Měly jsme super výměny. Jsem ráda, že to nakonec vyšlo pro nás,“ řekla České televizi Bencicová. „To, že to šlo do třetího setu, to zamrzí. Bylo to velmi frustrující. Některé výměny jsem zaváhala, ale někdy také Marie hrála neskutečně. Bylo to emocionálně nahoru dolů. Jsem ráda, že jsem bojovala do konce a že to nakonec stačilo,“ doplnila.
Nosková překvapení nedopustila
Světová čtrnáctka Nosková vyhrála duel proti Golubicové za necelou hodinu a půl. Pomohl jí obrat ve druhém setu, v němž otočila vývoj ze stavu 1:4. V utkání odvrátila devět z deseti brejkbolů, zaznamenala také 10 es.
Jednadvacetiletá Nosková vyhrála úvodní sadu díky stoprocentnímu servisu. Smazala šest brejkbolů, dvakrát soupeřce servis sebrala. Ve druhé sadě sice česká tenistka poprvé o podání přišla, od stavu 1:4 už ale nepovolila 79. hráčce světa Golubicové ani game. Zvládla i důležitou osmou hru, v níž při servisu smazala manko 0:40. Utkání zakončila při prvním mečbolu.
B. J. King Cup 2026