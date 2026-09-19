Předplatné

Davis Cup ONLINE: Česko - USA. Obrovské drama ve čtyřhře, třetí set vrcholí v tie-breaku

Patrik Rikl s Adamem Pavláskem
Patrik Rikl s Adamem PavláskemZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Gesto kapitána Česka Tomáše Berdycha
Patrik Rikl se raduje s Adamem Pavláskem
Nehrající kapitán českého týmu Tomáš Berdych
Patrik Rikl s Adamem Pavláskem
Patrik Rikl se domlouvá s Adamem Pavláskem
Tomáš Berdych povzbuzuje české hráče
Zamyšlený český kapitán Tomáš Berdych
13
Fotogalerie
iSport.cz
Davis Cup
Začít diskusi (0)

Čeští tenisté bojují v O2 areně proti USA o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Po patečních dvouhrách platí skóre 1:1. Program pokračuje v sobotu od 14:00 důležitou čtyřhrou, do níž kapitán Tomáš Berdych nahlásil Adama Pavláska a Patrika Rikla. Americkou dvojici tvoří Christian Harrison a Austin Krajicek. Následovat budou dvouhry Jakub Menšík - Ben Shelton a Jiří Lehečka - Learner Tien. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Davis Cup 2026

LIVE 3. set
Stav série: 1:1
17361566Tipsport1,91,9Detail
LIVE
Stav série: 1:1
--Tipsport2,221,66Detail
LIVE
Stav série: 1:1
--Tipsport1.931.87Detail

Začít diskuzi

Tenis 2026

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes  * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů