Vášeň místo upocené Floridy, déja vu i rýpnutí do Štěpánka. Jaké příběhy přinesl Davis Cup
A šlo se za písničkou. Alespoň to čeští tenisté plánovali, když stres vystřídalo opojení z triumfu nad favorizovaným týmem USA 3:2. Velmoci, která má aktuálně 6 hráčů v top 20 žebříčku a 14 v elitní stovce, druhý rok po sobě zatarasili cestu do finálového turnaje Davis Cupu v Boloni. Kulisy upocené Floridy tentokrát nahradila vášnivá podpora v pražské O2 areně, výsledek byl však stejný. Comeback ze stavu 1:2 a potvrzení, že parta kolem Jiřího Lehečky s Jakubem Menšíkem má na to, aby se její jména ocitla na salátové míse. Jaké příběhy vznikly na horské dráze emocí, kterou tým během 48 hodin projel?
Takhle Davis Cup děláme my
V pátek i sobotu dorazilo do libeňské haly přes 13 000 fanoušků. Přímo za českou lavičkou v sobotu vyhrávala do umdlení klaka těch nejskalnějších. „Zaslouží obrovskou poklonu. Jet osm hodin v kuse takové pecky, to mi přijde skoro nereálné,“ vyzdvihl Lehečka, když český daviscupový tým udržel i v pátém zápase hraném v O2 areně neporazitelnost.
Loni v Delray Beach měli čeští tenisté šatnu ve stavbařské buňce za veřejnými záchody, v areálu nebyla ani posilovna či klasické prostory pro rozcvičení a všichni žasli, že na rozhodující pátý zápas Jakub Menšík – Frances Tiafoe vydrželo v ochozech pár stovek lidí a ostatní odešli. „Všichni se tady bijí v prsa, jak chtějí udělat z Davis Cupu atraktivní soutěž, a pak to vypadá takhle,“ kroutil tehdy hlavu kapitán Tomáš Berdych.
Měl na Američany pifku, ale také po losu pro sezonu 2026 hned věděl, jak jim Floridu vrátit: Ukážeme jim, co Davis Cup znamená a jak se dělá v Česku. Luxusní hotel v centru Prahy, zázemí největší haly v Česku a především vášeň na tribunách po celé dva dny až do poslední chvíle, to byla odpověď.
„Z průběhu zápasu jsem měl déja vu, rozhodně mám ale větší zážitek a více euforie z letoška. Kdo v hale nebyl a nezažil tu úžasnou atmosféru, nepochopí. Ukázali jsme, že důležitost Davis Cupu a sportovních akcí je pro celý český národ obrovská,“ líčil Menšík.
Na poznámku, zde nešlo o nejlepší příklad jak přesvědčit v Praze přítomného šéfa ITF Davida Haggertyho, že daviscupový formát doma – venku je nenahraditelný, jen Berdych pokrčil rameny: „Děláme všechno proto, aby si ti, co o tom rozhodují, uvědomili, co mají, nebo co na druhou stranu ztratili…“
Lehečka, specialista na Ameriku
Za dva dny porazil čtvrtého a třináctého hráče žebříčku a posbíral přesně tolik výher proti borcům z top 20, co za celou sezonu. Jiří Lehečka byl k nadšení nejen své přítelkyně Lucie Neumannové po roce znovu autorem dvou bodů v těsné řeži s hvězdami a pruhy. Loni skolil jako česká jednička Francese Tiafoea a Taylora Fritze, nyní v roli dvojky Bena Sheltona a Lernera Tiena.
Nálepku národního hrdiny ale rychle odmítl. „Tohle je týmová práce!“ V Davis Cupu vyhrál šestý z posledních sedmi singlů, což známý puntičkář přikládá především důkladné týdenní přípravě, která k zápasům vede. V sobotu s Learnerem Tienem si však sáhl na dno především psychických sil, a když zápas zavřel při čtvrtém mečbolu, spadla z něj všechna tíha světa. „Emočně to byl jeden z nejtěžších zápasů, co jsem v kariéře hrál.“
Menšík, muž dvou tváří
Během necelých čtyřiadvaceti hodin sehrál zápasy jako den a noc a potvrdil pověst borce, kterého jen tak něco nesloží. Hrubě nevyvedený pátek s Tienem vynahradil jednadvacetiletý Jakub Menšík skalpem Bena Sheltona ve chvíli, kdy český tým ztrácel 1:2 a on ještě k tomu přišel o vstupní set zápasu o bytí a nebytí.
„V pátek jsem se necítil úplně ve své kůži. Hned jak jsem vstal, nebylo to ono. Ale Jirka potom proti Sheltonovi ukázal správnou cestu a tým dobře nakopl. Jeho energii jsme si všichni přenesli do soboty. I když jsem s Benem byl v minusu, věřil jsem, že mám v sobě energii a dravost, abych to dotáhl do vítězného konce. A Jirka pak ukázal velké srdce, na všechny kluky jsem hrozně pyšný.“
Deblisté: poražení vítězové
Na ATP Tour spolu hrají teprve půl roku, debloví specialisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem ale ukázali, že mohou být odpovědí na největší díru v české sestavě: pár pro čtyřhru. Pavlásek v Davis Cupu poprvé nastoupil po boku stálého parťáka, s nímž kočuje po okruhu. A jejich fungující chemie málem vynesla bod proti bývalé světové jedničce Austinu Krajicekovi a letošnímu šampionovi dvou grandslamů Christianu Harrisonovi.
Po čtyřech nevyužitých mečbolech byli čeští borci skleslí, uvnitř české party si však vysloužili velký respekt. „Mrzí mě to za ně, fakt si zasloužili vyhrát. Kdyby ten bod šlo rozdělit, dal bych půlku oběma týmům,“ pravil Menšík.
Velký kredit dal páru i šéf Berdych. „Pokud budou předvádět takové výkony jako dneska, řekli si o stálé místo v týmu, protože předvedli výkon hodný toho, aby nosili body. Museli si sice vypít ten nejhořčí kalich, ale ukázali, že spolu dokážou hrát výborně. V tomhle novém formátu dává obrovský smysl přemýšlet o nich jako o stálé dvojici pro čtyřhru.“
Rýpnutí do Štěpánka
Když prorazil lidskou zeď jménem Learner Tien a urval vítězný bod, omlouval se Jiří Lehečka v žertu divákům v O2 areně za to, že se nehrálo na antuce. Tomáš Berdych popsal současný střet s Američany jako snad ještě složitější než ten floridský. „Soupeř byl stejně těžký, možná ještě o fous těžší než loni, a do toho nám někdo povídá, na čem máme hrát, takže to máme ještě zkomplikované,“ pravil.
Odkazoval tím na výrok někdejšího parťáka Radka Štěpánka, jenž se podivoval nad volbou tvrdého povrchu na úkor antuky. Na přímou otázku, zda to brali jako popíchnutí či další polínko do ohně, se Lehečka odpovědi vyhnul.
A Berdych dodal: „Řekli jsme k tomu všechno, je zbytečné se v tom dál pitvat. O tom, co děláme, máme daleko víc informací než lidi zvenčí. To je potřeba respektovat. Jako my si nedovolujeme komentovat dění jinde, do kterého nevidíme, tak by se to nemělo dít ani z druhé strany.“
Do Boloni ještě silnější
Nadšená libeňská hala vyprovázela své hrdiny na listopadové Final 8 v Boloni (24. - 29. listopadu) songem We Are the Champions. Kapitán Berdych si pochvaloval, že kouzlem vedení mladého týmu je pozorovat, jak se všichni lepší a rostou před očima. A na otázku, co letos na podzim čeká v nádherném městě italského regionu Emilia-Romagna, v žertu spustil: „Dobré těstoviny a doufáme, že už budou mít dostavěné město, abychom nejezdili hodinu a půl do haly….“
Loňské vystoupení při Final 8 bylo bolavé. Při zranění hvězd se nabízela velká šance, Berdychova parta ale ztroskotala už ve čtvrtfinále na Španělsku bez Carlose Alcaraze. Po roce se Češi jako jojo vrací mezi elitu. „Jsme lepší hráči než loni. Tým je mladý, progresivní a máme velkou ambici dojít úplně nejdál a jednou to vyhrát. Určitě na to máme,“ prohlásil věrný své optimistické povaze Menšík. Týdenní rychloturnaj na tři zápasy je skutečná loterie, třeba si Česko ale vyslouží zlatý tiket.
Kvalifikace o Final 8 Davis Cupu
Česko – USA 3:2
pátek
Jakub MENŠÍK – Learner Tien 2:6, 4:6
Jiří LEHEČKA – Ben Shelton 6:4, 6:4
sobota
Adam PAVLÁSEK, Patrik RIKL – Christian Harrison, Austin Krajicek 7:5, 3:6, 6:7 (8)
Jakub MENŠÍK – Ben Shelton 5:7, 6:4, 6:3
Jiří LEHEČKA – Learner Tien 6:3, 7:5
Účastníci Final 8 Davis Cupu v Boloni
Itálie
Korea
Rakousko
ČESKO
Kanada
Německo/Chorvatsko
Chile/Španělsko
Velká Británie/Ekvádor