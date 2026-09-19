Šla ta smeč do autu? Český debl popsal kritický mečbol: Měl jsem to udělat jinak, litoval Rikl
Byl to okamžik, kdy se český tým ocitl nejblíže překvapivému triumfu ve čtyřhře a který možná rozhodl o osudu celého střetu Česko – USA. Stav 5:4 a výhoda při podání Američanů znamenaly i premiérový český mečbol v zápase. Byla by to monstrózní krádež po průběhu třetí sady, v níž pár Adam Pavlásek – Patrik Rikl odvracel pět brejkbolů, zatímco dlouho čekal na první svůj. Když ale přišel, znamenal i šanci na ukončení zápasu. A jakou…
Podávající šestatřicetiletý veterán Austin Krajicek se ale s kritickou chvílí s obrovským štěstím popasoval. Jeho smeč směřující na hranu a snad i za hranu kurtu zahrál Rikl v nouzi rámem. Smutný hrdina okamžiku si ten moment vyčítal. „Celé se to odehrálo tak rychle – možná to byl i aut, ale v té situaci jsem to prostě odehrál a bohužel ne dobře pro nás. Zpětně bych to asi udělal jinak. K tomu není moc co dodat,“ klopil oči sedmadvacetiletý Rikl, nejmladší tenista na dvorci.
Srdcervoucí porážka s americkým týmem Christian Harrison – Austin Krajicek po 2 hodinách a 41 minutách, což byl stejný čas, jako trvaly oba páteční singly dohromady, byla pro český pár decimující. A krach 7:5, 3:6, 6:7 (8) po čtyřech neproměněných mečbolech bolavý, tuze bolavý.
Vždyť jen nejtenčí možná linie dělila vítěze od poražených. „Tohle budeme vstřebávat ještě dlouho,“ líčil sklesle jednatřicetiletý Pavlásek, jemuž před očima defilovaly české šance, jak šlo zápas ukončit. „Třeba mečbol při našem servisu, kdy Harrison trefil míč těsně nad pásku. Kdyby to letělo o milimetr níž, skončilo by to v síti nebo by z toho bylo prase. Stejně tak bod na naše vedení 6:4 v tiebreaku, kdy dal zase Harrison bekhend přesně na lajnu. Takový je prostě tenis,“ litoval zkušenější z české dvojice.
Rikl chválil atmosféru
Na výkon týmu, který spolu hraje na ATP Tour teprve půl roku, byl ale Pavlásek hrdý. „Pro nás i pro diváky to byl díky té kulise skvělý zážitek. Věřím, že to všechny bavilo, ale ta finální tečka bohužel nekapla. O to je to hořčejší. Ale ukázali jsme si, že máme vysokou úroveň a můžeme hrát skvělé zápasy i s těmi nejlepšími. Harrison je letos vítěz dvou grandslamů, Krajicek byl světová jednička. Dokážeme s nimi držet krok, což nás může do dalších turnajů jenom povzbudit.“
Týmový benjamínek Rikl byl i přes krutý konec okouzlený tím, co v kotli O2 areny zažil. „Bylo to pro mě něco úplně nového a neskutečného. Vlastně i když jsme to nezvládli a ten bod do šatny nedonesli, tak ten zážitek byl obrovský. Jsem strašně vděčný, že tu vůbec můžu být a že jsem to mohl zažít.“