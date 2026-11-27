Skleslý Menšík: Nedostal jsem se do tempa. Zranění? Nebudu ho specifikovat
PŘÍMO Z BOLONI | Udělal pětadvacet chyb z forhendu, nevyužil ani jeden ze šesti brejkbolů. Hodinu a půl se snažil Jakub Menšík na zeleném kurtu boloňského výstaviště urvat první bod v daviscupovém semifinále proti domácím Italům, elegán s jednoručným bekhendem Lorenzo Musetti ho však zcela převýšil 6:3, 6:4.
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Co podle vás dělalo největší rozdíl v utkání?
„Je to jednoduché: měl jsem svoje příležitosti v prvním i ve druhém setu, měl jsem nějaké brejkboly, které jsem nevyužil. On naopak ano, a to si myslím, že rozhodlo.“
Skutečně je vysvětlení tak jednoduché? Trápil jste se také na forhendu, nedostal jste se celý zápas do rytmu.
„To je pravda. Myslím si, že servis i celkově return byly na vysoké úrovni. Lorenzo je ale velice specifický hráč, hodně nepříjemný v tom, že mění rytmus – zahraje nějaký čop, pak to zase přeliftuje z forhendu. Pro mě bylo náročné dostat se do nějakého rytmu a tempa, které jsem po delší době bez zápasu potřeboval, a z toho pak pramenily ty chyby nebo nevydařené balony.“
Měsíc jste nehrál ostrý zápas. Měl tenhle fakt nějaký vliv?
„Delší dobu jsem nehrál, protože jsem měl zranění, ale na Davis Cup jsem přijel už plně fit. Na první zápas jsem ještě nebyl stoprocentní, ale postupem času to bylo lepší a lepší. Určitě bych byl rád, kdyby to skončilo vítězným koncem a s trošku lepším výkonem, ale to je tenis.“
Mluvil jste o lehkém zranění, kvůli kterému jste nenastoupil do čtvrtfinále s Kanadou. Spekuluje se odřenině či puchýři na chodidle, je to však trochu obestřené záhadou. Můžete specifikovat, co vám bylo?
„Nemám důvod to nějak specifikovat nebo říkat. Prostě jsem nebyl v úterý na sto procent ready, a to je asi vše.“