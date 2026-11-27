Davis Cup ONLINE: Česko - Itálie. Tenisté bojují o finále proti domácímu výběru
Čeští tenisté dnes bojují o postup do finále Davisova poháru. V semifinále v Boloni čelí domácím vítězům posledních tří ročníků Italům. Výběr kapitána Tomáše Berdycha usiluje o premiérovou finálovou účast od roku 2013, kdy Češi týmovou soutěž naposledy ovládli. Utkání proti světovým jedničkám, kterým ale chybí kvůli zranění hvězdný Jannik Sinner, začíná v 16:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
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Češi se dostali do semifinále Davisova poháru po 12 letech a poprvé v upraveném formátu soutěže, který se hraje od roku 2019. V úterním čtvrtfinále porazili Kanadu 2:0. Tomáš Macháč nejprve porazil Liama Draxla 6:2, 3:6, 6:2, Jiří Lehečka poté zdolal v souboji týmových jedniček Félixe Augera-Aliassimea 7:6, 6:2.
Čtyřnásobní šampioni Italové prošli mezi čtyři nejlepší týmy o den později, když zvítězili 2:1 nad Jižní Koreou. První bod získal Lorenzo Musetti, který porazil Hong Song-čchana 6:0, 7:6. Poté sice Flavio Cobolli podlehl Kwon Sun-uovi 6:3, 6:7, 6:7, rozhodující druhý bod ale získali ve čtyřhře Matteo Berrettini a Andrea Vavassori, kteří zdolali dvojici Kwon Sun-u, Hjon Čong 7:6, 7:6.