Pustit do akce Kvitovou? Češky řeší varianty, jak dorazit šestý Fed Cup

Barbora Strýcová i Kateřina Siniaková své party zvládly v sobotu skvěle. Zkušenější česká hráčka šla na řadu jako první, v téměř tříhodinové řežbě si poradila ve třech setech s výborně hrající Sofií Keninovou. Druhý český bod přidala i Kateřina Siniaková, když ve dvou setech přehrála Alison Riskeovou.

„Jsem spokojený a nadšený, jak to holky zvládly. Bára si s tím poradila excelentně v hlavě, bylo tam spousty momentů, kdy to mohlo dopadnout hůř, ale byla připravená hrát a vytěžit z dané situace co nejvíc mohla,“ chválil Pála dvaatřicetiletou matadorku. „Odehrála těžký a dlouhý první set, pak hodně vedla, nastaly tam složité situace, v zápase toho bylo hodně emočního. Zvládla to jedničku.“

Pála po vítězném dni ve finále Fed Cupu: Zítra to potřebujeme dotáhnout 720p 360p REKLAMA

Český kapitán ocenil i sílu mladé Američanky. „Překvapila mě Keninová, nemyslel jsem si, že takhle bude hrát od začátku celý zápas. Bára to udržela a dokázala dohrát. Třeba druhý set 6:1 zní přísně,“ podotkl Pála. „Když přejdeme ke Kátě, ta cítila tlak, že pro dnešek hrála jako číslo jedna, pak si toho trošku moc naložila. Byl to otevřený zápas, ale také to zvládla skvěle,“ pochválil Siniakovou.

Na neděli má Petr Pála k dispozici i Petru Kvitovou. Dlouholetou oporu a v původních plánech nezpochybnitelnou jedničku do chvíle, než se z Turnaje mistryň vrátila do Česka s nemocí. Světová sedmička v týdnu pořádně netrénovala, proto v sobotu dostala přednost dvojice Strýcová, Siniaková.

Pro závěrečné dvouhry se situace může změnit. Kapitán Pála může ukázat na jakoukoliv singlistku. Buď jako první půjde na kurt Kateřina Siniaková a za ní Barbora Strýcová, nebo jednu z hráček vymění a nasadí Petru Kvitovou.

Loučící se Strýcová: Slyšet fanoušky křičet moje jméno, to mi bude chybět 720p 360p REKLAMA

„Neměl jsem možnost s ní pořádně hovořit během zápasů a ani po nich, jen na minutku,“ odpověděl Pála na otázku, zda se zlepšil zdravotní stav české jedničky Petry Kvitové. „Na večeři si sedneme a domluvíme se, jak to bude vypadat. Zveřejníme to ale až v neděli,“ nechtěl odkrýt české karty.

Kvitová celou sobotu strávila v hale a fandila svým parťačkám. „Péťu bolela hlava, ale akorát z bubnů, jak nad ní diváci fandili,“ pousmál se mluvčí Karel Tejkal.

Jde o velmi citlivé rozhodnutí, které může zásadně ovlivnit průběh tenisové neděle. Domácí tým do ní jde s luxusním náskokem, nicméně dokud Češky nebudou mít třetí bod v kapse, všechno je možné. Rozhodnutí asi bude hodně záležet na pocitu a stavu Petry Kvitové – pokud česká tenisová královna řekne, že je připravená, nejspíš půjde do akce. „Čeká nás ještě spousty práce, je důležité, abychom to dotáhli,“ krotil Pála euforii po vydařené sobotě.

Petra Kvitová se naklání k doktoru Radku Kebrlemu, který jí operoval pořezanou ruku a od té doby ho zve na všechny velké zápasy







38 zobrazit galerii