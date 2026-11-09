Arbitrážní Palermo: skandální odhalení! Soudce CAS před verdiktem navštívil Moskvu
Mezinárodní sportovní arbitráž CAS zrušila vyloučení ruských hokejových reprezentací z mezinárodních turnajů.
Předseda senátu Giulio Palermo přitom několik týdnů před svým jmenováním vystoupil na konferenci v Moskvě.
Italský právník nařčení z podjatosti odmítá a plánuje právní kroky na ochranu své pověsti.
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Mezinárodní sportovní arbitráž CAS svým verdiktem umožnila ještě v této sezoně návrat ruských hokejistů na světová kolbiště. Švýcarský web Inside Paradeplatz zveřejnil odhalení, která zpochybňují důvěryhodnost této instituce.
Jedná se o spornou roli renomovaného právníka, předsedajícího tříčlennému senátu CAS, který o případu rozhodoval. Několik týdnů předtím vystoupil jako přednášející na konferenci o rozhodčím řízení v Moskvě.
Byl na kongresu v Moskvě
Investigativní novinář Thomas Renggli zjistil časovou souvislost, která může vyvolávat různé otázky a diskuse. Italský právník Giulio Palermo se 22. září 2026 zúčastnil Ruského mezinárodního arbitrážního kongresu (RIAC).
Konference se konala v moskevském luxusním hotelu Carlton a pořádal ji Ruský institut moderní arbitráže. Palermo byl ohlášen coby účastník diskusního panelu s názvem „Příběh arbitráže: Kdo píše, kdo vypráví, komu se věří?“
Zhruba o měsíc později Palermo vedl v Lausanne rozhodčí řízení ve sporu mezi ruským hokejovým svazem a IIHF.
Předsedou tříčlenného soudního senátu měl být jmenován 9. října 2026. Slyšení týkající se případu proběhla 23. a 26. října. Rozhodnutí padlo 30. října a bylo jednomyslné. O verdiktu kromě Palerma rozhodli Ismail Selim z Egypta a Mark Hovell z Velké Británie.
CAS zrušil vyloučení ruských reprezentací z mezinárodních soutěží, včetně mistrovství světa v Německu 2027 a juniorského šampionátu do 20 let, který přivítá na přelomu roku Kanada. Mezinárodní sportovní arbitráž rozsudek odůvodnila tím, že IIHF dostatečně nepodložila obavy z bezpečnostních rizik.
Všechny strany mohly po vynesení rozsudku vznést námitky proti nezávislosti či nestrannosti soudu. Žádná z nich této možnosti nevyužila. „Pozoruhodná je jiná pasáž v odpovědi CAS. Podle informací, které má instituce k dispozici, odcestoval Palermo na vlastní náklady do Ruska na právnickou konferenci, která nesouvisela s pozdějším řízením – a to ještě před svým jmenováním,“ stojí v článku Thomase Renggliho, jenž poukázal na možnou pochybnou roli italského právníka v rozhodnutí, které je z hlediska sportovní politiky velmi kontroverzní.
Soud o cestě do Ruska nevěděl
Giulio Palermo je právník italského původu, který získal vzdělání a advokátní kvalifikaci ve třech různých zemích – v Itálii, Španělsku a Švýcarsku. Zúčastnil se více než stovky mezinárodních arbitrážních řízení, z toho byl více než šedesátkrát jmenován arbitrem. Jeho vystoupení v Moskvě se odehrálo před jmenováním do funkce předsedy senátu v kauze IIHF versus Rusko. V té době ještě o řízení před CAS nevěděl.
Ani samotný soud nebyl o jeho cestě informován. Zároveň mu podle Inside Paradeplatz nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly ohrozit Palermovu nezávislost. CAS zdůraznil, že nezávislost a integrita jeho rozhodčích mají pro tuto instituci nejvyšší prioritu. Na základě dostupných informací není zřejmá žádná souvislost mezi touto cestou a pozdějším řízením týkajícím se Ruska. První však na tuto možnost upozornila média v Pobaltí.
„Na základě dostupných informací není zřejmá žádná souvislost mezi touto cestou a pozdějším řízením týkajícím se Ruska. Zůstává však otevřenou otázkou, zda a jak byla tato cesta po jeho jmenování projednána z hlediska možných střetů zájmů. Na otázky týkající se jeho návštěvy v Moskvě a jejího možného významu pro řízení Palermo nejprve odkázal na tiskové oddělení CAS. Dále uvedl, že se k probíhajícímu řízení nemůže vyjadřovat. V dalším e-mailu se tón výrazně přiostřil. Označil informace z článku v litevských médiích o rozsudku ve prospěch Ruska a o své vlastní roli za neopodstatněné a vysoce hanlivé,“ uvádí Renggli.
Palermo jde do protiútoku
Palermo oznámil, že podnikne veškeré nezbytné právní kroky k ochraně svých práv a dobré pověsti. Sdělil, že neměl v úmyslu se otázkám vyhýbat. Podle kodexu CAS však takové záležitosti spadají do pravomoci instituce. Pokud arbitrážní soud nepovažuje za vhodnější, aby se k ní vyjádřil osobně. CAS v samostatném prohlášení rovněž hájil sporný rozhodčí nález.
Soud prý posuzoval výhradně právní přípustnost rozhodnutí IIHF. Ta podle něj nepředložila dostatečné důkazy, které by právně odůvodnily vyloučení ruských týmů. Organizační důsledky návratu a možný režim neutrality, kdy by ruské týmy vystupovaly bez státních symbolů, nebyly v řízení dostatečně doloženy, nebo přesněji, IIHF o ně ani nepožádala.
Skutečnost, že Palermo byl před svým jmenováním v Moskvě a že strany řízení po jeho jmenování nevznesly žádné námitky, představuje důležité polehčující okolnosti.
„Nicméně neodpovídají na otázku, zda byla cesta po Palermově jmenování ještě jednou interně prověřena – a zda by takové prověření bylo vzhledem k politickému významu řízení na místě. Nejde o to, aby byla soudci na základě účasti na konferenci podsouvána podjatost. K tomu neexistují žádné důkazy. Mezinárodní vrchní soud však nežije pouze z právně správných rozhodnutí. Žije rovněž z důvěry v nezávislost svých soudců. CAS vynesl svůj rozsudek. Debata o transparentnosti a důvěře tím však ještě nekončí,“ míní Renggli. Ani celý případ ještě není uzavřen.