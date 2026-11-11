Komentátor urazil Sabalenkovou před duelem s Muchovou, televize se omluvila
Komentátor Matthieu Solier během televizního přenosu z Turnaje mistryň urazil vzhled Aryny Sabalenkové, aniž by tušil, že má zapnutý mikrofon.
Vedení stanice beIN Sports nevhodné výroky na adresu běloruské tenistky okamžitě odsoudilo a divákům na sociálních sítích se omluvilo.
Běloruská favoritka následně porazila Karolínu Muchovou po dramatickém průběhu dvakrát 7:6 a 7:5.
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Nepříjemný skandál poznamenal televizní přenos z tenisového Turnaje mistryň. Komentátor francouzské stanice beIN Sports Matthieu Solier se před zápasem Aryny Sabalenkové s českou reprezentantkou Karolínou Muchovou nevybíravě vyjádřil o vzhledu běloruské hvězdy, aniž by tušil, že má zapnutý mikrofon. Záznam se rychle rozšířil na sociálních sítích a vedení televize následně jeho slova veřejně odsoudilo.
Další kontroverze otřásla ženským tenisem. Tentokrát se však neodehrála přímo na kurtu, ale v televizním vysílání před pondělním utkáním Turnaje mistryň mezi Arynou Sabalenkovou a Karolínou Muchovou.
„Vypadá příšerně!“ Komentátor netušil, že ho slyší diváci
Francouzská stanice beIN Sports právě představovala obě tenistky prostřednictvím předtočených záběrů. V jednom z nich pózovala Sabalenková před kamerou v červeném topu, rozepnuté bundě a černé sukni.
V tu chvíli se z komentátorského stanoviště ozvala nečekaná poznámka.
„Podívej, podívej, podívej, vypadá příšerně!“ pronesl podle francouzských médií komentátor Matthieu Solier.
Novinář se zřejmě domníval, že je jeho mikrofon vypnutý. Jeho slova však slyšeli i televizní diváci.
Záznam se okamžitě začal šířit na sociálních sítích, kde vyvolal rozhořčené reakce. Někteří uživatelé se obrátili přímo na vedení beIN Sports a francouzského mediálního regulátora Arcom.
Vedení televize se omluvilo. O trestu zatím není jasno
Na incident rychle reagoval ředitel vysílání a zpravodajství beIN Sports Florent Houzot. Nevhodný komentář veřejně odsoudil a zdůraznil, že podobná vyjádření jsou v rozporu s hodnotami společnosti.
„Lituji výroků, které zazněly během přímého přenosu Turnaje mistryň, a důrazně je odsuzuji. Neodrážejí hodnoty naší televize,“ uvedl na sociální síti X.
Zároveň připomněl závazek stanice přistupovat ke všem sportovcům s respektem.
Zda Solierovi hrozí disciplinární postih nebo stažení z dalších přenosů, zatím není jasné. Televize konkrétní opatření neoznámila a samotná Sabalenková se k incidentu veřejně nevyjádřila.
Podobný skandál zažila i Krejčíková
Nejde o první případ, kdy se nevhodné poznámky televizních komentátorů dostaly nechtěně do vysílání.
V listopadu 2024 se podobný incident dotkl české tenistky Barbory Krejčíkové. Americký analytik Jon Wertheim se během Turnaje mistryň v Rijádu posmíval jejímu vzhledu, konkrétně velikosti čela.
Krejčíková se tehdy proti jeho slovům veřejně ohradila a upozornila na nedostatek profesionality a respektu vůči sportovkyním.
Televizní stanice Tennis Channel následně Wertheima na neurčito stáhla z vysílání. Novinář se české reprezentantce omluvil.
Také letošní Turnaj mistryň už přitom poznamenal problém se zapnutými mikrofony. Organizace WTA se musela omlouvat za zveřejnění soukromého rozhovoru Jessicy Pegulaové, která během tréninku označila ruskou tenistku Mirru Andrejevovou za primadonu.
Sabalenková přehrála Muchovou ve dvou setech
Samotný pondělní zápas nakonec Sabalenková zvládla. Světová dvojka porazila Karolínu Muchovou po hodině a 53 minutách 7:6 (2), 7:5.
Česká tenistka přitom v prvním setu dvakrát vedla o brejk a za stavu 5:4 podávala na jeho zisk. Běloruska však dokázala vyrovnat a následně ovládla tie-break.
Také ve druhé sadě Karolína Muchová bojovala, ale Sabalenková v koncovce potvrdila roli favoritky. Vítězstvím úspěšně zahájila svou šestou účast na Turnaji mistryň v řadě.
Zatímco běloruská tenistka slavila důležité vítězství, francouzská televize musela řešit nepříjemnou dohru kontroverzního přenosu.