Vulgární nadávky? Sabalenková se za úlet omluvila: Slova nebyla určena Elině
Běloruská tenistka Aryna Sabalenková se omluvila za sprostý výstup při páteční porážce s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou na závěr skupiny na Turnaji mistryň. Na sociálních sítích uvedla, že nadávky nepatřily soupeřce.
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Sabalenková prohrála 3:6, 6:3, 1:6 a podle televizních záběrů během zápasu opakovaně vulgárně nadávala. Někteří uživatelé sociálních sítí si její výroky vyložili jako urážky Svitolinové nebo Ukrajinců.
Něco takového však druhá hráčka světa odmítla. „Moje slova nebyla určena Elině. Rozčílila mě skupinka diváků, která bouřlivě oslavovala moje chyby, a v tu chvíli jsem se neudržela,“ uvedla Sabalenková.
Měla jsem své emoce zvládnout jinak
„Měla jsem ale své emoce zvládnout jinak a omlouvám se všem, kterých jsem se dotkla,“ řekla vítězka čtyř grandslamů. „Elina odehrála skvělý zápas a přeji jí do zbytku turnaje jen to nejlepší,“ dodala.
Svitolinová po utkání nepodala Sabalenkové u sítě ruku. Dodržela tak zásadu, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 si nepodává ruce s ruskými a běloruskými soupeřkami.
Na omluvu reagovala výzvou k vzájemnému respektu. „S Arynou jsme spolu hrály už mnohokrát. Ona má své fanoušky, já zase své,“ řekla Svitolinová novinářům po sobotním semifinálovém vítězství nad Lindou Noskovou.
Svitolinová mluvila o vzájemném respektu
„Doufám, že naše vzájemné zápasy bude provázet vzájemný respekt. I já jsem při některých našich utkáních musela poslouchat nepříjemné poznámky související s válkou,“ dodala Svitolinová.
Dvaatřicetiletou Ukrajinku v nedělním finále čeká Mirra Andrejevová z Ruska. Svitolinová může na Turnaji mistryň navázat na triumf z roku 2018. Devatenáctiletá Andrejevová je ve finále posledního podniku sezony poprvé.