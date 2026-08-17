Kapitán Berdych nominoval na USA nejsilnější tým. Co odpověděl Štěpánkovi na kritiku?
Vstupenky rychle mizí, organizátoři radí s jejich nákupem neváhat. Tuzemská tenisová akce roku se kvapem blíží, už za měsíc (18. a 19. 9.) vypukne střet daviscupových výběrů Česka a USA v pražské O2 aréně. A domácí, kteří v libeňské hale daviscupový mač nikdy neprohráli, půjdou do boje v plné palbě. V úvodní nominaci kapitána Tomáše Berdycha, která se ještě může měnit, figurují Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblový specialista Patrik Rikl. Vítěz duelu postoupí do Final 8 do italské Boloni.
Tomáši, hodinu před losem zápasu s USA můžete udělat ještě v nominaci tři změny. Jde tedy spíš o provizorní nominaci?
„Asi tak, detaily se ještě opravdu mohou ladit. Je stále měsíc do začátku zápasu, což je poměrně dlouhá doba. Kluky čeká velký turnaj v Cincinnati, hypoteticky ještě jeden turnaj mezitím a pak US Open. To jsou velké akce, takže tým se ve finále může upravit. Ale současná varianta je pro danou chvíli správná tak, aby se vše co nejlépe připravilo na zářijové utkání. Proto je v nominaci těchto pět jmen.“
Nechybí v ní Tomáš Macháč, který laboroval se zraněním levého chodidla a od Roland Garros odehrál jediný zápas. Sázíte i tak na jeho zkušenosti?
„To je jeden z hlavních důvodů. S Tomášem jsem byl v kontaktu přes celé léto a sledoval jsem, jak se vyvíjejí jeho zdravotní problémy. Když dostal od lékařů zelenou a začal hrát v Cincinnati, přičemž by měl odehrát ještě turnaj ve Winston-Salemu a pak US Open, je to pro mě stále platný člen týmu. Pokud se vrátí do rytmu, bude zdravý a bude hrát dobře, představuje variantu pro čtyřhru i případnou zálohu, kdyby někdo z kluků nebyl fit na singl. O tom ale nechci ani přemýšlet. Tomáš je zdravý, proto v týmu je.“
V týmu je jediný deblový specialista Patrik Rikl, nepřemýšlel jste o ryzím deblovém páru?
„To jsou přesně dotazy, které z dnešní nominace vycházejí – že sestava není kompletní. Kompletní celek se podle mě utvoří až během US Open nebo po něm, až kluky uvidím naživo a uvidím, jak to probíhá. Stále beru v potaz, že by to mohl být i ryzí deblový pár – ať už Adam Pavlásek, Patrik Rikl, nebo jiná varianta. Stále je tu i možnost Petra Nouzy, dveře má otevřené a záleží na jeho výsledcích. Mluvil jsem i s Kubou Menšíkem. Řekl mi, že pokud by hrál druhého singla a druhý den by bylo potřeba, je připravený odehrát i čtyřhru. V takovém případě by připadala v úvahu varianta, že by nastoupil s Tomášem Macháčem. Možností je poměrně dost, dveře nemá zavřené nikdo z deblistů. Finální rozhodnutí padne až během US Open podle toho, jak se vše vyvine a v jakém stavu bude Tomáš Macháč.“
Volba povrchu padla poměrně brzy na tvrdý povrch. Váš bývalý spoluhráč Radek Štěpánek volbu zpochybnil s tím, že na antuce bychom měli proti Američanům větší šanci. Jak toto rozhodnutí vznikalo?
„Volba nevznikla ze dne na den, aspektů byla spousta. Nejdůležitější pro mě byl názor hráčů, kteří se o to utkání půjdou rvát. Jirka i Kuba se shodli na tom, že tvrdý povrch je pro ně prostředí, kde se cítí nejlépe, a plná velká aréna jim dodává sílu. Loni Američany porazili v USA na tvrdém povrchu a šlo to. Varianta antuky na stole samozřejmě byla, ale když jsme zvážili všechna pro a proti, vyšel nám tvrdý povrch jako nejlepší možnost. Kluci do toho takhle chtěli jít. Dnešní mladá generace se na to navíc dívá trochu jinou optikou: chtějí mít nejlepší podmínky pro to, co vyhovuje jim, spíše než vymýšlet, co nevyhovuje soupeři. Mám vlastní zkušenost, kdy jsme na Američany v Ostravě vymysleli antuku, abychom jim to znechutili, a dostali jsme strašný nářez. Proto si myslím, že není vždycky nutné přizpůsobovat se soupeři, ale myslet na to, v čem jsou silní naši hráči. Na antuce se dnes hraje čím dál méně a naši kluci předvádějí lepší výkony na tvrdém povrchu.“
Jak se vám zamlouvá powimbledonská forma singlistů Jiřího Lehečky s Jakubem Menšíkem?
„Mám radost, že se klukům celkem daří a hlavně že jsou zdraví. Po Wimbledonu předvádějí velice slušný vstup do betonové sezony, ať už v Montrealu, nebo teď v Cincinnati, kde oba zvládli těžké zápasy. Moje největší přání je, aby zůstali zdraví. V tenise víme, že jeden týden se daří a druhý může být všechno jinak. Řešit aktuální formu měsíc před zápasem nemá smysl. Důležité je zdraví, to ostatní přijde s tím.“
Jak vnímáte soupeře z USA? Po roce se s nimi utkáváte znovu a jde o jednoho z nejtěžších možných protivníků.
„Je to nejtěžší možný soupeř pro tuto fázi kvalifikace. Hrajeme s Amerikou znovu, tentokrát doma. Oba týmy by si zasloužily účast ve Final 8, ale postoupit může jen jeden. Doufejme, že to zvládneme stejně jako loni. Není to však nic samozřejmého, výhra v Americe byla nesmírně cenná. Teď budeme mít výhodu domácího publika. Věřím v atmosféru, jakou znám z minulých let – vyprodanou halu a diváky, kteří kluky poženou dopředu. Mužský tenis u nás dlouho nebyl na lepší úrovni než teď, je na co se dívat.“
Pro všechny české borce půjde o největší domácí zápas v největší hale. Nemůže je to také svázat?
„Určitě je velký rozdíl mezi atmosférou na turnajích a v Davis Cupu. Těch zápasů zatím neodehráli tolik, ale ať už šlo o Ostravu nebo letošní Jihlavu, diváci byli skvělí. Pokud chtějí vyhrávat velké zápasy, musí si takovou atmosférou ve velké hale projít. Žádný učený z nebe nespadl. Všichni se na to moc těší a věřím, že je diváci poženou dopředu.“
Vydáte se na grandslamové US Open, které zápasu předchází?
„Ano. Chci se s kluky potkat ještě před začátkem turnaje a sledovat je přímo na místě. Plánuji tam zůstat první týden a podle výsledků přizpůsobím další program.“