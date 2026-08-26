Federerův návrat v New Yorku: 9 es, 2 výhry a výkon, který by prý stačil na mnohé profesionály
Rekordních osm wimbledonských titulů je základem jeho kariéry. Pokud byl někde Roger Federer ale skutečně bezvýhradně zbožňován, je to New York. Pětačtyřicetiletá legenda dostala v noci na středu šanci triumfálně se rozloučit s US Open a nezklamala. Švýcar v exhibičním duelu přemohl Andyho Roddicka 6:3 a i ze čtyřhry po boku Johna McEnroea vyšel vítězně, když zdolali Roddicka s Andrem Agassim 7:5. Šlo o start jeho zámořské tour, která vyvrcholí sobotním uvedením do tenisové Síně slávy v Newportu.
Rodiče, manželka Mirka i čtyři Federerovy děti seděly na vyprodaném Ashově stadionu pro 23 tisíc diváků. Cena vstupenek na exhibici Maestra se vyšplhala přes 2000 dolarů, pořadatelé US Open připravili vzpomínkové video namluvené slavným hercem Mathew McConaugheym a světelnou show nad Manhattanem, při níž s pomocí dronů ztvárnili Federerovu siluetu, jeho značku RF či pohár pro šampiona amerického grandslamu.
V centru dění byl pětačtyřicetiletý velikán, jenž se vrátil do Flushing Meadows k rozlučkovému zápasu, který nikdy neměl. Když v sezoně 2019 ztroskotal v pětisetovém čtvrtfinále na Grigoru Dimitrovovi, nikdo netušil, že to bylo naposledy, co se Federer v newyorské čtvrti Queens představil.
Po sedmi letech se ale pořádala událost s názvem „Roger Federer: Ikona se vrací do New Yorku“. „Abych byl upřímný, je to dost stresující. Vždyť já nehrál ostrý set dobrých pět let a vůbec netuším, jak si povedu. Jsem si sám sebou nejistý, ale taky hodně natěšený,“ přiznával Federer, jenž poslední profesionální duel na okruhu sehrál ve Wimbledonu 2021 a o rok později definitivně ukončil kariéru při dojemném Laver Cupu v Londýně.
Byl nucený utnout tenisovou dráhu kvůli artróze v koleni, poté hodně rehabilitoval, začal cvičit pilates a hrát golf. „A bolest v koleni mě opustila,“ prozradil. I proto mohl nostalgickým fanouškům v New Yorku předvést výkon na úrovni. V singlovém zápase přemohl Andyho Roddicka 6:3, když si pomohl i devíti esy a podle některých předvedl výkon, který by stačil na soupeře z druhé padesátky žebříčku. Přihlížela tomu jen o rok mladší Serena Williamsová, jež se k profesionálnímu tenisu nedávno vrátila. Přijal by i Federer volnou kartu do turnaje? „Nééé,“ zděsil se Švýcar. „Mám v cestě prostě až moc překážek a jsem příliš vytížený. Sotva nacházím čas odehrát jakékoli exhibice. A tělo už má dost!“
Del Potra jsem měl porazit!
Federer nastřádal při US Open úctyhodnou bilanci 89:14, s pěti tituly je spolurekordmanem turnaje v profesionální éře, jako jediný je však získal v řadě. S úsměvem zavzpomínal i na své první vystoupení na Ashově stadionu z roku 2001, kdy čelil právě Agassimu. „Šel jsem nahoru, cítil jsem se dobře. A Andre mě rozdrtil 6:1, 6:2, 6:4. Neměl jsem vůbec šanci a říkal si: Ono to nebude tak jednoduché.“
Ve Flushing Meadows prohrál ještě dvě finále, porážka z roku 2009 s Juanem Martinem Del Potrem, při níž skončila i jeho série pěti titulů, patří k nejbolestivějším v celé jeho kariéře. „To je zápas, který bych rád odehrál ještě jednou, protože jsem ho měl vyhrát. Jenže při rozehrávce mě chytla záda a promarnil jsem tolik šancí,“ vybavoval si. O rok dřív přišel o šňůru pěti triumfů v řadě také při Wimbledonu, v legendárním londýnském finále ho tehdy předčil v pěti setech Rafael Nadal. „Tenkrát to tak ale mělo být, Rafa si vyhrát zasloužil. I proto jsem si hned po zápase říkal: To je OK. Ale Del Potra jsem měl porazit!“
Vyhrál 20 grandslamů, 103 turnajů celkem, na prvním místě žebříčku strávil 310 týdnů. Ač žádné z těchto čísel už není rekordní, Federer zůstává pravděpodobně nejoblíbenějším hráčem všech dob, který posunul tenis do zlaté éry. Když už jako vysloužilý borec bilancuje, sám je překvapený, jak vřele se na něj vzpomíná.
Federerova manželka Mirka při exhibici na US Open • Profimedia.cz
„Hodně se mluví o mé povaze, a co jsem tenisu dal, což mě vždy zaskočí. Protože když jsem hrál, přišlo mi důležité jen odvracení brejkbolů, forhendy, bekhendy a výhry. Čím je ale člověk starší, uvědomí si, že tohle všechno je nakonec irelevantní. Když se dnes ohlédnu zpět, mám největší radost z toho, že jsem na okruhu strávil pětadvacet let a získal pocit, že jsem si našel spoustu přátel a mnoha lidem chybím. To samé platí o fanoušcích. Přijdou za mnou a říkají: To je škoda, že už nehrajete. V tu chvíli se mi vrací vzpomínky… Říkám to pokaždé: miloval jsem to a je škoda, že už na okruhu nemůžu být, ale byl to skvělý, nádherný čas a nesmírně mi to chybí.“
Kdo ví, možná se jméno Federer na okruhu znovu objeví. Jeho dvanáctiletý syn Leo totiž jeví o tenis značný zájem, dokonce v poslední době začal hrát stejně jako táta jednoručný bekhend.
Slavný otec ho však nekoučuje. „Jsem spíš jeho generální manažer. Dlouho jsem ho nikam netlačil, ale poslední rok, co jsem si všimnul, že chce hrát víc a víc, se mu snažím pomáhat. Takže se starám, aby měl dobré trenéry a tréninkové parťáky. Všechno zorganizovat je celkem fuška. Ale vede si skvěle, občas už nastoupí i na turnajích. Výsledky mě zatím moc nezajímají, hlavně aby ho tenis pořád bavil a zlepšoval se,“ vyznal se Federer, jenž má doma rovněž sedmnáctileté dcery Mylu s Charlen a Leovo dvojče Lennyho.
Právě děti jsou dnes středobodem jeho světa. „Tohle je ten nejzajímavější a nejdůležitější čas, než opustí domov. Chci být s nimi co nejvíc.“