Federerova dvojčata dnes! Střeží si soukromí, v Austrálii zaujala společníkem v lóži
Možná si je pamatujete, jen nám trochu vyrostly. U tenisových kurtů nejsou zásluhou svých rodičů žádnými nováčky, tentokrát ale přitáhly pozornost z jiného důvodu. Dvojčata Myla Rose a Charlene Riva Federerovy se během Australian Open objevila po boku Cruze Hewitta, syna někdejšího velkého soupeře jejich otce.
Šestnáctileté dcery tenisové legendy Rogera Federera usedly v hledišti vedle potomka další ikony – Cruze Hewitta. Federer a Hewitt proti sobě během kariéry odehráli 27 zápasů, z nichž Švýcar vyhrál 18. Byla to velká tenisová rivalita.
Přesto v Melbourne po ní nebyly ani stopy. Potomci někdejších soupeřů působili uvolněně a přátelsky
Myla a Charlene, nejstarší ze čtyř dětí, které má Federer se svou švýcarsko-slovenskou manželkou Mirkou Vavrinecovou, se narodily v červenci 2009 – jen tři týdny poté, co jejich otec získal svůj šestý wimbledonský titul.
Na sociálních sítích mají soukromé profily
V minulosti byly často vídány po boku matky přímo na turnajích, po Federerově odchodu do sportovního důchodu se však z grandslamových tribun spíše vytratily. Tentokrát ale nastala výjimka. Federer se do Melbourne Parku vrátil poprvé od roku 2020 – a vzal s sebou i rodinu. Přestože by si mnozí přáli vidět jeho dcery s raketou v ruce, sám Federer dlouhodobě zdůrazňuje, že je do tenisu netlačil.
„Když mě sledovaly hrát, nijak zvlášť je to nevzrušovalo,“ přiznal dříve. „Upřímně bych byl raději, kdyby na těchto kurtech jednou nestály. Klidně ať jsou skvělé lyžařky. To by mě možná bavilo víc,“ řekl o jejich sportovních ambicích.
Rodina Federerových dnes dělí čas mezi luxusní vilu u Curyšského jezera a horské sídlo v kantonu Graubünden. Myla a Charlene si ale pečlivě střeží soukromí – na sociálních sítích mají pouze neveřejné profily a místo okázalé prezentace volí život mimo reflektory.
O tenis jeví větší zájem jedenáctiletý Federerův syn Leo. A slavný táta na to dohlíží. „Starám se, aby měl dobré trenéry a tréninkové parťáky. Všechno zorganizovat je celkem fuška. Ale vede si skvěle, občas už nastoupí i na turnajích.“