Fotka, která dojala Wimbledon: Federer sám v královské lóži. Reakce fanoušků i Lehečky
Pondělní program Wimbledonu musel být krátce před jedenáctou hodinou večerní přerušen. Velkou pozornost na sebe strhl osminásobný šampion turnaje a tenisová legenda Roger Federer, který z královské lóže na centrálním dvorci sledoval všechny zápasy a během posledního mače v ní byl několik minut dokonce zcela sám. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>
Osminásobný šampion Wimbledonu Roger Federer znovu prokázal, že tenis nadále miluje. Program na centrálním dvorci začal krátce před druhou hodinou londýnského času a trval až do pozdních večerních hodin, kdy na kurtu zápolili Jiří Lehečka s Alexandrem Zverevem.
Během dne se v lóži ukázala tenisová legenda Billie Jean Kingová nebo aktuálně vedoucí jezdec šampionátu formule 1 Kimi Antonelli. Většina osazenstva se však po předcházející pětisetové bitvě mezi Arthurem Ferym a Grigorem Dimitrovem zvedla a odešla. Federer zůstal a s nadšením sledoval každý míček posledního zápasu pondělního programu.
Vznikla z toho ikonická fotka, která obletěla celý svět, a fanoušci na adresu jednoho z nejlepších hráčů všech dob rozhodně nešetřili chválou. „Vsadím se, že přesně ví, co by během výměny on udělal,“ napsal jeden z fanoušků. „Vypadá, jako kdyby chtěl být ještě na kurtu,“ přidal se další.
„Vyrostl jsem pět minut odsud, takže jsem byl zvyklý sem často chodit. A tohle všechno se navíc událo před tím patrně nejlepším tenistou historie v přední řadě…“ pokynul Fery směrem ke švýcarské legendě Federerovi, vítězi dvaceti grandslamových titulů, jenž v All England Clubu dosáhl rekordních osmi vítězství.
„Nešlo ho přehlédnout. Byl to moc hezký moment, i když je pravda, že po prvních deseti minutách se box zaplnil, takže tam sám neseděl zase tak dlouho. Ukázal tím ale, že má tenis pořád strašně rád a že ho zajímají i samotné začátky zápasů. Velice jsem si vážil šance hrát na tak úžasném kurtu před člověkem, který na něm sám odehrál skvělé zápasy a dokázal tu neuvěřitelné věci. Škoda jen, že se mi před ním nepodařilo urvat aspoň ten jeden set,“ řekl po zápase se Zverevem Jiří Lehečka.
Osminásobný šampion vydržel v královské lóži až do samotného konce. Zápas mezi Jiřím Lehečkou a Alexandrem Zverevem musel být krátce před jedenáctou hodinou londýnského času přerušen, protože v All England Clubu se nesmí hrát zápasy po 23. hodině. Český tenista následně nezvládl úterní dohrávku a s Wimbledonem se rozloučil.