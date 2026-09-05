US Open ONLINE: Bouzková bojuje se Swiatekovou, v noci jde do akce Menšík. Bartůňková končí
Už jen tři Češi zbývají ve dvouhře na tenisovém US Open. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila do osmifinále. Marie Bouzková se v bitvě o postup mezi 16 nejlepších střetne s Igou Šwiatekovou. V noci se pak představí Jakub Menšík, který si zahraje s Learnerem Tienem. Nikolu Bartůňkovou ve dvou setech přehrála nasazená pětka Mirra Andrejevová. ONLINE přenosy ze všech českých zápasů můžete sledovat na webu iSport.
Dvacetiletá Nikola Bartůňková prohrála s nasazenou pětkou Ruskou Mirrou Andrejevovou 2:6, 6:7 a do premiérového grandslamového osmifinále nepostoupila. Utkání s vítězkou letošního Roland Garros ztratila na newyorském betonu za hodinu a 38 minut.
Bartůňková, která porazila v předchozích kolech Egypťanku Majar Šarífovou a Němku Tatjanu Mariovou, dohrála ve 3. kole na třetím grandslamu v sezoně. Do stejné fáze se dostala také na Australian Open a ve Wimbledonu. O rok mladší Andrejevová jí čtyřikrát vzala servis, na vítězné míče prohrála česká tenistka 17:25.
Čtyřiatřicátá hráčka světa Bartůňková vstoupila do utkání ztraceným servisem a až do konce sady se nedokázala propracovat k brejkbolu. Poté, co přišla o podání i v sedmé hře, Andrejevová využila při následném podání první setbol.
Druhá sada už byla vyrovnanější. Bartůňková dohnala manko brejku z úvodní hry a dostala se později do vedení 4:2. Andrejevová jí ale ihned prolomila také servis a set dospěl do zkrácené hry. V ní sice tenistka I. ČLTK Praha otočila stav 0:4 na 5:4, následné tři výměny ale ztratila a přišla i o celý zápas.