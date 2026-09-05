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US Open ONLINE: Bouzková bojuje se Swiatekovou, v noci jde do akce Menšík. Bartůňková končí

Marie Bouzková se v bitvě o postup do osmifinále US Open utká s hvězdnou Igou Šwiatekovou
Marie Bouzková se v bitvě o postup do osmifinále US Open utká s hvězdnou Igou ŠwiatekovouZdroj: Caleb Bowlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
Jakub Menšík zvládl duel 2. kola US Open, Jurije Rodionova porazil po čtyřech setech
Jakub Menšík zvládl duel 2. kola US Open, Jurije Rodionova porazil po čtyřech setech
Jakub Menšík zvládl duel 2. kola US Open, Jurije Rodionova porazil po čtyřech setech
Jakub Menšík zvládl duel 2. kola US Open, Jurije Rodionova porazil po čtyřech setech
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ČTK, iSport.cz
US Open
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Už jen tři Češi zbývají ve dvouhře na tenisovém US Open. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila do osmifinále. Marie Bouzková se v bitvě o postup mezi 16 nejlepších střetne s Igou Šwiatekovou. V noci se pak představí Jakub Menšík, který si zahraje s Learnerem Tienem. Nikolu Bartůňkovou ve dvou setech přehrála nasazená pětka Mirra Andrejevová. ONLINE přenosy ze všech českých zápasů můžete sledovat na webu iSport.

Dvacetiletá Nikola Bartůňková prohrála s nasazenou pětkou Ruskou Mirrou Andrejevovou 2:6, 6:7 a do premiérového grandslamového osmifinále nepostoupila. Utkání s vítězkou letošního Roland Garros ztratila na newyorském betonu za hodinu a 38 minut.

Bartůňková, která porazila v předchozích kolech Egypťanku Majar Šarífovou a Němku Tatjanu Mariovou, dohrála ve 3. kole na třetím grandslamu v sezoně. Do stejné fáze se dostala také na Australian Open a ve Wimbledonu. O rok mladší Andrejevová jí čtyřikrát vzala servis, na vítězné míče prohrála česká tenistka 17:25.

Čtyřiatřicátá hráčka světa Bartůňková vstoupila do utkání ztraceným servisem a až do konce sady se nedokázala propracovat k brejkbolu. Poté, co přišla o podání i v sedmé hře, Andrejevová využila při následném podání první setbol.

Druhá sada už byla vyrovnanější. Bartůňková dohnala manko brejku z úvodní hry a dostala se později do vedení 4:2. Andrejevová jí ale ihned prolomila také servis a set dospěl do zkrácené hry. V ní sice tenistka I. ČLTK Praha otočila stav 0:4 na 5:4, následné tři výměny ale ztratila a přišla i o celý zápas.

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