Senzační jízda Siniakové na US Open! S Townsendovou si zahrají finále deblu
Tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily do finále čtyřhry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního grandslamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Diana Šnajderová, Elise Mertensová 6:0, 7:6. Česko-americký pár bude bojovat o titul v pátek, narazí buď na domácí dvojici Robin Montgomeryová, Ashlyn Kruegerová, nebo na kanadsko-brazilský pár Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová.
Siniaková s Townsendovou porazily turnajové osmičky Šnajderovou a Mertensovou za hodinu a 44 minut. Na US Open jsou ve finále podruhé za sebou, před rokem nestačily na Dabrowskou a Erin Routliffeovou. Třicetiletá deblová světová jednička Siniaková může získat dvanáctý grandslamový titul v ženském deblu a třináctý celkově. S Townsendovou letos uspěly také na Roland Garros, vloni zvítězily na Australian Open a před dvěma lety ve Wimbledonu.
Česko-americká dvojice neztratila na cestě do finále US Open jediný set. Siniaková může v New Yorku triumfovat ve čtyřhře podruhé, před čtyřmi lety zde zvítězila po boku krajanky Barbory Krejčíkové.
Odvrácené setboly a drama v tie-breaku
První set Siniaková s Townsendovou získaly proti Šnajderové a Mertensové za pouhých 22 minut. Povolily jim jedenáct fiftýnů a nadělily „kanára“. Pak se však soupeřky zlepšily a díky brejku ve čtvrté hře utekly až do vedení 5:2. Siniaková s Townsendovou jim ale nedovolily sadu dopodávat a za stavu 5:6 odvrátily při vlastním servisu dva setboly.
Rozhodnutí přišlo v tie-breaku. Loňské finalistky vedly už 5:1, čtyři výměny v řadě však prohrály a o náskok přišly. Za stavu 6:5 měly první mečbol, jenže neproměnily ho, a tak musely vzápětí odvracet další setbol. Poté neuspěly ani při druhém mečbolu za stavu 8:7. Při další hře však Mertensová zahrála dvojchybu a Siniaková s Townsendovou následně třetí možnost na ukončení zápasu proměnily.