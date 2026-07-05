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Wimbledon ONLINE: Muchová - Krejčíková. Český souboj o čtvrtfinále grandslamu

Karolína Muchová postoupila do osmifinále Wimbledonu
Karolína Muchová postoupila do osmifinále WimbledonuZdroj: ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth
Barbora Krejčíková v derby zdolala Nikolu Bartůňkovou a postoupila do osmifinále Wimbledonu
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ČTK, iSport.cz
Wimbledon
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Tenistky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková proti sobě bojují o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Muchová usiluje o třetí čtvrtfinále, kterým by si vyrovnala na trávě v All England Clubu dosavadní maximum. Zatím na turnaji neztratila ani set. O rok starší Krejčíková se utká s českou soupeřku podruhé za sebou. Ve 3. kole vyřadila Nikolu Bartůňkovou. Ryze české utkání na anglickém trávníku sledujte ONLINE na webu iSport.

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