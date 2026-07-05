Češkobijka Muchová jde za grandslamovým snem. Teď ji čeká Japonka, které nevěří
PŘÍMO Z LONDÝNA | Vřele se objaly u sítě, kde se zastavily déle, než bývá obvyklé. „Bára mě zvala na večeři,“ fabulovala s úsměvem Karolína Muchová, vítězka vypjatého wimbledonského osmifinále proti Barboře Krejčíkové (7:5, 5:7, 6:3). „Dělám si legraci. Řekly jsme si, že to byl z obou stran dobrý zápas. Zeptala jsem se jí, jestli je v pořádku, protože jsem si všimla, že na konci třetího setu už špatně došlapovala. Pak jsme si jen popřály všechno nejlepší,“ vysvětlila rychle v dobrém rozmaru. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>
Devětadvacetiletá Muchová zatím jede podle známého mustru. Wimbledon hraje posedmé a stále platí: buď skončí v prvním kole, nebo se probije do čtvrtfinále. To letošní je v All England Clubu již její třetí. Gratulovala jí k němu i devítinásobná šampionka turnaje Martina Navrátilová.
„Jen jsme se minuly, popřála mi hodně štěstí dál. Vždycky se u toho nasmějeme, protože mi říká, abych jí nevykala. Jenže moje první reakce je vždycky: Dobrý den,“ smála se Muchová, jež stojí dva měsíce před třicetinami na prahu splnění snu, kterým je grandslamový titul. „Čtvrtfinále je super, ale chci víc,“ nezastírá češkobijka Muchová, jež proti krajance neprohrála už šest let a deset zápasů. „Ale stále to nic nemění na tom, že raději hraji proti cizinkám,“ ujišťuje.
Se dvěma tituly a zápasovou bilancí 33:8 směřuje na podzimní Turnaj mistryň do Indian Wells, patří k nejlepším hráčkám sezony. Již její někdejší kouč David Kotyza, jenž dovedl Petru Kvitovou ke dvěma wimbledonským titulům, prorokoval, že právě tráva bude Muchové nejlepším povrchem.
Řízením osudu je zatím Wimbledon ale posledním grandslamem, na kterém jí chybí semifinále. Kvalita hry však určitě ne. „Je tak talentovaná. To, co občas předvedla, bylo neskutečné. Jdete na síť, máte výměnu napůl vyhranou a ona vás takhle prohodí,“ žasla Krejčíková, jež derby prohrála na vítězné údery 24:50. „Má výbornou formu, skvěle hrála už minulý týden, stále se veze na vítězné vlně a užívá si to.“
Pomůže i změna programu?
Muchová má fazonu. Po titulu z Bad Homburgu přidala už osmý vyhraný zápas v řadě, hraje téměř na autopilota. V sezoně má odehráno již přes 40 zápasů, díky čemuž je v takovém rytmu, že při zápasech instinktivně volí téměř vždy správná rozhodnutí. Pochvaluje si také, že absolvovala dva přípravné turnaje na trávě. „To bylo skvělé rozhodnutí, proto se cítím na trávě tak dobře a mám sebevědomí,“ líčila Muchová, jíž nahrává i změna wimbledonského programu.
Při předchozích dvou účastech ve čtvrtfinále (2019, 2021) měl turnaj ještě volnou první neděli a po Manic Monday, při němž se hrála všechna osmifinále, následovalo hned v úterý dámské čtvrtfinále. A v něm kvůli nedostatku času na regeneraci jak proti Elině Svitolinové, tak později s Angelique Kerberovou fyzicky strádala. „Teď mi pomůže, že mám volný den,“ nezastírá Muchová.
Češky vyhrály dva z poslední tří ročníků Wimbledonu. Naposledy právě Krejčíková v sezoně 2024. „Teď Káje budu fandit, stejně jako ostatním Češkám. Bylo by skvělé, kdyby tu přibylo na tabuli šampionek další české jméno. Jsme na trávě a myslím, že tady se může stát naprosto cokoliv,“ prorokuje Krejčíková.
Ve čtvrtfinále čeká Muchovou soupeřka, s níž se potkala před týdnem ve finále v Bad Homburgu. Naomi Ósakaová tehdy vzdala finále za stavu 1:6, 0:1 pro zranění chodidla, Muchová si o tom však myslí své. „Nejsem si úplně jistá, že tehdy byla indisponovaná, protože o dva dny později tady už hrála zápas a naplno,“ prohodila před úterním střetem s Japonkou, která ve čtvrtém kole vyřadila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.
S Ósakaovou má Muchová vyrovnanou zápasovou bilanci 3:3 a touží potvrdit pověst, že hra agresivních ranařek jí velké problémy nedělá. „Jo, když mám dobrý den, tak mi to nevadí. Například teď ve finále s Ósakovou mi její síla vyloženě seděla. Byla jsem schopná sama zrychlit hru a hrát proti ní v rychlém tempu.“
Dobrá zpráva před zatím životním mačem ve Wimbledonu.