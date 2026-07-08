Fantazie ve Wimbledonu! Nosková je v semifinále, může dojít i na české finále
PŘÍMO Z LONDÝNA | Česká dámská invaze ve Wimbledonu pokračuje. V pavouku už zbyly jen čtyři poslední tenistky a polovina z nich je z Česka. Po ostřílené hvězdě Karolíně Muchové se přihnala do semifinále také její mladá krajanka Linda Nosková. Ta přemohla Belgičanku Elise Mertensovou 6:3, 7:5 a už ve čtvrtek nastoupí proti Ukrajince Martě Kosťukové. Pokud i tento boj zvládne a Muchová zdolá Američanku Coco Gauffovou, bude se hrát v sobotu odpoledne poprvé v dějinách ryze české finále. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>
V roce 2023 šokovala Wimbledon nenasazená Markéta Vondroušová. Předloni se odnikud k titulu přihnala Barbora Krejčíková. Čím se tohle dá v All England Clubu vůbec trumfnout? Co takhle českým finále. Je ještě daleko, ale zároveň tak blízko. Jasno o něm může být už ve čtvrtek večer, držme palce.
Linda Nosková poslední kola ve Wimbledonu hraje jako jednadvacetiletá veteránka. Na kurtu číslo 1 zvládla trému i roli favoritky proti Elise Mertensové zcela neohroženě. A odměnou jí je první grandslamové semifinále kariéry. „Tohle je nádherný pocit, který zažívám poprvé. Pro tohle hraju tenis,“ vyznala se po triumfu svěřenkyně Tomáše Krupy. Ten před šestnácti lety seděl při wimbledonském finále v boxu svého hráče Tomáše Berdycha a teď je blízko repete.
Nosková musí krotit emoce, už ve čtvrtek bude hrát největší zápas života proti čtyřiadvacetileté Martě Kosťukové, světovému číslu 13. Utkaly se zatím jedinkrát, letos v dubnovém čtvrtfinále na antuce v Madridu zvítězila Ukrajinka 7:6, 6:0. Oranžová drť je její povrch, tráva naopak favorizuje Noskovou. Stejně tak tomu bylo i před utkáním s Mertensovou.
Ke čtvrtfinále nastoupily obě tenistky poprvé v kariéře a na kurt číslo 1 si chvíli zvykaly. Nosková musela v prvním gamu odvracet brejkbol, smazala ho však odvážným forhendem a postupně si začala svým klasickým agresivním pojetím vytvářet převahu. Tu dokázala číselně vyjádřit na tabuli v osmém gamu, ostrým forhendem si na Belgičance vynutila chybu a svůj čtvrtý brejkbol zápasu zužitkovala k vedení 5:3. To bez problémů dotlačila k zisku první sady, kterou na servisu zavřela čistou hrou a po 43 minutách šla do trháku.
A v soustředěném výkonu pokračovala Nosková i na startu druhého dějství, před nímž se Mertensová odešla uklidnit z kurtu. Jednadvacetiletá rodačka ze Vsetína dál bušila do belgické obrany, jistě si obhajovala vlastní podání a vytvářela si brejkboly. Sokyně si navíc za stavu 2:1 ve svůj prospěch nechala ošetřit levé lýtko.
Zdálo se, že je jen otázkou času, než se česká převaha a rozdíl v palebné síle opět projeví i na skóre. Mertensová se však překonávala, neskutečným lobem na dlouhou ruku odvrátila i šestý brejkbol druhého setu, který byl malým mečbolem, a podržela si podání na 5:4.
Až za stavu 5:5 Mertensová povolila, podruhé v zápase přišla o servis a svěřenkyně Tomáše Krupy radostně zaťala pěst. Vzápětí Nosková dokončila mistrovské dílo další čistou hrou a po 110 minutách hry přijala gratulaci poražené Belgičanky.
Česko má ve Wimbledonu dvě semifinalistky poprvé od sezony 2014. Tehdy ale na sebe šly Lucie Šafářová s pozdější šampionkou Petrou Kvitovou. Nyní se cesty rozjetých krajanek Muchové s Noskovou mohou zkřížit až ve finále.