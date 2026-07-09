Wimbledon ONLINE: Dvojité české semifinále. Muchová proti Gauffové, v akci i Nosková
Wimbledon nabízí semifinálové souboje ženské dvouhry, v nichž budou o postup do finále usilovat dvě české tenistky. Karolína Muchová nastoupí proti Američance Coco Gauffové, se kterou má nepříznivou vzájemnou bilanci. Linda Nosková se následně utká s Ukrajinkou Martou Kosťukovou, která v posledních měsících předvádí nejlepší výkony své kariéry. Úvodní semifinále s účastí Muchové je na programu od 14:30, druhý zápas začíná o dvě hodiny později. Sledujte ONLINE přenos na iSportu. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>