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Wimbledon ONLINE: Dvojité české semifinále. Muchová proti Gauffové, v akci i Nosková

Karolína Muchová v osmifinále Wimbledonu proti Barboře Krejčíkové
Karolína Muchová v osmifinále Wimbledonu proti Barboře KrejčíkovéZdroj: ČTK / AP / Maja Smiejkowska
Linda Nosková v akci
Linda Nosková postoupila do semifinále Wimbledonu. Tak vypadaly první momenty po výhře.
Linda Nosková postoupila do semifinále Wimbledonu
Linda Nosková bojuje ve čtvrtfinále Wimbledonu s Elise Mertensovou
Linda Nosková se raduje z postupu do semifinále Wimbledonu
Karolína Muchová slaví postup do semifinále Wimbledonu
Linda Nosková postoupila do semifinále Wimbledonu
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iSport.cz
Wimbledon
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Wimbledon nabízí semifinálové souboje ženské dvouhry, v nichž budou o postup do finále usilovat dvě české tenistky. Karolína Muchová nastoupí proti Američance Coco Gauffové, se kterou má nepříznivou vzájemnou bilanci. Linda Nosková se následně utká s Ukrajinkou Martou Kosťukovou, která v posledních měsících předvádí nejlepší výkony své kariéry. Úvodní semifinále s účastí Muchové je na programu od 14:30, druhý zápas začíná o dvě hodiny později. Sledujte ONLINE přenos na iSportu. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>

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