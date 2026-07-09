Muchová s Noskovou píší dějiny. Na české finále sice už došlo, ale ne oficiálně. Proč?
Unikát, který už se nikdy nemusí opakovat: české finále grandslamu. Linda Nosková a Karolína Muchová si zahrají o titul v ženské dvouhře Wimbledonu. Vůbec poprvé se krajané proti sobě postavili před čtyřiceti lety na US Open. Ivan Lendl a Miloslav Mečíř ale reprezentovali tehdejší Československo a druhý jmenovaný hrál tenkrát ještě s dřevěnou raketou. V sobotu se tedy bude psát historie českého tenisu. Program Wimbledonu 2026 ZDE >>>
Československá grandslamová finále
US Open 1986
Ivan Lendl - Miloslav Mečíř 6:4, 6:2, 6:0
Tento zápas byl historicky výjimečný i tím, že Slovák Mečíř byl posledním hráčem, který hrál grandslamové finále s dřevěnou raketou. US Open 1986 bylo naprostým unikátem, všichni čtyři finalisté singlových soutěží (mužské i ženské) na US Open 1986 se narodili v Československu. Dámské finále totiž obstaraly Martina Navrátilová s Helenou Sukovou.
Československá grandslamová finále
Australian Open 1989
Ivan Lendl - Miloslav Mečíř 6:2, 6:2, 6:2
Ivan Lendl se díky tomuto triumfu vrátil na pozici světové jedničky. Vítězství třikrát 6:2 bylo symbolické, hrálo se v horku, které vyšplhalo až na 62 stupňů.
„Skoro“ české finále
V ženské dospělé dvouhře na ryze české nebo československé finále nikdy oficiálně nedošlo. Často se v této souvislosti zmiňují slavné bitvy mezi Hanou Mandlíkovou a Martinou Navrátilovou. Z pohledu státní příslušnosti však tato finále nebyla ryze československá – Martina Navrátilová v té době již oficiálně reprezentovala USA, kam v roce 1975 emigrovala a v roce 1981 získala americké občanství.
„Skoro“ české finále
US Open 1985
Hana Mandlíková - Martina Navrátilová 7:6, 1:6, 7:6
Tento turnaj se zapsal do dějin, protože Mandlíková dokázala cestou za titulem vyřadit obě tehdejší největší legendy – v semifinále jedničku Chris Evertovou a ve finále po obrovské třísetové bitvě dvojku Martinu Navrátilovou.
„Skoro“ české finále
Wimbledon 1986
Martina Navrátilová – Hana Mandlíková 7:6, 6:3
Na oblíbené trávě v All England Clubu si Navrátilová došla pro titul. Pro Mandlíkovou to bylo druhé wimbledonské finále v kariéře, ale znovu z něj odešla poražena (předtím v roce 1981 prohrála s Chris Evertovou).
„Skoro“ české finále
US Open 1986
Martina Navrátilová – Helena Suková 6:3, 6:2
Mezi oběma hráčkami panoval velký respekt, ale Navrátilová měla vůči Sukové obrovskou motivaci. Byla to totiž právě Suková, kdo v prosinci 1984 v semifinále Australian Open senzačně porazil Navrátilovou, přerušil její rekordní šňůru 74 vítězných zápasů v řadě a připravil ji o možnost získat čistý kalendářní Grand Slam.
„Skoro“ české finále
Australian Open 1987
Hana Mandlíková – Martina Navrátilová 7:5, 7:6
Šlo o vůbec poslední ročník Australian Open, který se hrál na travnatém povrchu na melbournském předměstí v Kooyongu. Mandlíková podala fantastický výkon a ukončila tím tehdejší ohromnou sérii Martiny Navrátilové čítající 56 vítězných zápasů v řadě.
Česká finále na WTA Tour
- 1984 Boston - Hana Mandlíková - Helena Suková 7:5, 6:0
- 1987 Brisbane - Hana Mandlíková - Helena Suková 6:2, 6:3
- 1988 Adelaide - Jana Novotná - Jana Pospíšilová 7:5, 6:4
- 1991 Auckland - Eva Švíglerová - Andrea Strnadová 6:2, 0:6, 6:1
- 2005 Hertogenbosch - Klára Koukalová - Lucie Šafářová 3:6, 6:2, 6:2
- 2009 Hobart - Petra Kvitová - Iveta Benešová 7:5, 6:1
- 2015 Sydney - Petra Kvitová - Karolína Plíšková 7:6, 7:6
- 2015 Praha - Karolína Plíšková - Lucie Hradecká 4:6, 7:5, 6:3
- 2015 New Haven - Petra Kvitová - Lucie Šafářová 6:7, 6:2, 6:2
- 2021 Praha - Barbora Krejčíková - Tereza Martincová - 6:2, 6:0
- 2023 Nan-čchang - Kateřina Siniaková - Marie Bouzková 1:6, 7:6, 7:6
- 2025 Praha - Marie Bouzková - Linda Nosková 2:6, 6:1, 6:3