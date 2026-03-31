Lehečka na životním maximu a historický turnaj pro Sinnera. Proč je Alcaraz demotivovaný?
Tenisový svět má za sebou tisícovky v Indiana Wells a Miami. V novém díle podcastu Centrkurt redaktor Jan Jaroch a expert Dušan Lojda rozebírají úspěchy českých tenistů v čele s Jiřím Lehečkou, který dokráčel v Miami až do finále. Řeč přišla i na výkony Jannika Sinnera, který oba turnaje opanoval a získal tzv. Sunshine Double. To se povedlo i Kateřině Siniakové s Taylor Townsendovou v turnaji dvojic.
- Jaký výkon předvedl Jiří Lehečka proti Janniku Sinnerovi ve finále?
- Jak se dařilo českým tenistkám?
- Co znamenají slova Carlose Alcaraze o demotivaci?
- Bude se hrát Turnaj mistryň v Praze?
Celý díl podcastu najdete také na všech podcastových aplikacích a na nové iSport TV.