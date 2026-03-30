Lehečka má v žebříčku ATP nové maximum, Muchová těsně za TOP 10. Menšík se propadl
Tenista Jiří Lehečka se po finálové účasti na turnaji série Masters v Miami posunul ve světovém žebříčku o osm pozic na životní 14. místo. Karolína Muchová atakuje po semifinále na floridském turnaji elitní desítku, nově je jedenáctá.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka si v Miami zahrál největší finále kariéry, v němž v neděli podlehl 4:6, 4:6 světové dvojce Janniku Sinnerovi z Itálie. Své žebříčkové maximum si rodák z Mladé Boleslavi vylepšil o dvě pozice, na 16. pozici vystoupal loni v září.
Dosavadní česká jednička Jakub Menšík při obhajobě loňského senzačního titulu vypadl v Miami ve 3. kole a klesl o 13 míst na 26. příčku.
Ve stejné fázi skončil na Floridě Španěl Carlos Alcaraz, nicméně světovému žebříčku stále vévodí před Sinnerem s náskokem více než 1000 bodů.
Devětadvacetiletá Muchová potvrdila vydařený úvod roku třetí letošní semifinálovou účastí. V zápase o postup do druhého finále v sezoně podlehla vítězka únorového turnaje v Dauhá Američance Coco Gauffové. I tak přeskočila v žebříčku Lindu Noskovou, které nyní patří 14. pozice.
Post světové jedničky potvrdila obhajobou titulu Běloruska Aryna Sabalenková a po předchozím triumfu v Indian Wells zkompletovala Sunshine Double. Na druhou Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu má k dobru téměř 3000 bodů.
Tenisové žebříčky ATP k 30. březnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Alcaraz (Šp.) 13.590, 2. (2.) Sinner (It.) 12.400, 3. (4.) Zverev (Něm.) 5205, 4. (3.) Djokovič (Srb.) 4720, 5. (5.) Musetti (It.) 4265, 6. (6.) De Minaur (Austr.) 4095, 7. (8.) Auger-Aliassime (Kan.) 4000, 8. (7.) Fritz 3870, 9. (9.) Shelton (oba USA) 3860, 10. (10.) Medveděv (Rus.) 3610, ...14. (22.) Lehečka 2490, 26. (13.) Menšík 1700, 55. (48.) Macháč 930, 70. (60.) Kopřiva (všichni ČR) 783.
Čtyřhra: 1. (2.) Zeballos (Arg.) 8680, 2. (3.) Granollers (Šp.) 8590, 3. (1.) Skupski 8550, 4. (4.) Glasspool 7350, 5. (5.) Cash (všichni Brit.) 7200, 6. (6.) Heliövaara (Fin.) a Patten oba 6900, 8. (8.) Salisbury (oba Brit.) 6100, 9. (9.) Arévalo (Salv.) a Pavič (Chorv.) oba 5160, ...51. (49.) Nouza 1890, 52. (51.) Rikl 1870, 56. (54.) Pavlásek 1665, 61. (64.) Vocel (všichni ČR) 1492.
Tenisové žebříčky WTA k 30. březnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra: 1. (1.) Sabalenková (Běl.) 11.025, 2. (2.) Rybakinová (Kaz.) 8108, 3. (4.) Gauffová (USA) 7278, 4. (3.) Šwiateková (Pol.) 7263, 5. (5.) Pegulaová 6243, 6. (6.) Anisimovová (obě USA) 6180, 7. (8.) Svitolinová (Ukr.) 3965, 8. (7.) Paoliniová (It.) 3907, 9. (9.) Mboková (Kan.) 3531, 10. (10.) M. Andrejevová (Rus.) 3121, 11. (14.) Muchová 2993, ...14. (13.) Nosková 2801, 26. (32.) Bouzková 1480, 40. (41.) Bejlek 1321, 42. (42.) Siniaková 1299, 44. (43.) Vondroušová 1263, 50. (49.) Valentová 1161, 52. (52.) Krejčíková 1155, 95. (101.) Bartůňková (všechny ČR) 800.
Čtyřhra: 1. (1.) Mertensová (Belg.) 8658, 2. (2.) Siniaková 7950, 3. (5.) Paoliniová a Erraniová (It.) obě 7385, 5. (7.) Townsendová (USA) 7385, 6. (3.) Dabrowská (Kan.) 7315, 7. (4.) Danilinová (Kaz.) 6895, 8. (8.) Kruničová (Srb.) 6765, 9. (9.) V. Kuděrmětovová (Rus.) 6377, 10. (10.) Stefaniová (Braz.) 6035, ...55. (58.) Krejčíková 1464, 57. (60.) Sisková 1444, 65. (66.) Škoch 1363, 70. (71.) Malečková 1302, 74. (72.) Detiuc 1221, 77. (84.) Bouzková 1194, 84. (85.) Nosková (všechny ČR) 1073.