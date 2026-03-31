Lendl, Mandlíková, unikátní Federer. A teď Kvitová. Kdo z legend tenisu má dvojčata?
Lendl, Mandlíková, Federer. A teď Kvitová. Kdo všechno z legend tenisu má dvojčata? Petra Kvitová (36) je už trojnásobnou maminkou. K ročnímu synovi Petrovi přibyly do rodiny dvojnásobné grandslamové šampionky a jejího chotě Jiřího Vaňka (47) dcery Emma a Ella. Prvorozený syn se narodil předloni během Wimbledonu, tedy turnaje, na kterém Kvitová získala největší slávu. I příchod dvojčat je symbolicky tenisový, vždyť mezi slavnými jmény bílého sportu je řada rodičů, kteří dostali hned dvojnásobnou dávku štěstí. O koho se jedná?
Ivan Lendl (66)
Mezi pěti dcerami osminásobného grandslamového šampiona, které má s manželkou Samanthou Frankelovou, najdete i pár dvojčat. Po nejstarší Marice (35 let) přišly na svět koncem července roku 1991 Isabelle a Caroline. A právě Isabelle podědila nejvíc z otcovy soutěživé povahy, už od dětství vynikala v golfu a stala se v něm mimořádně úspěšnou amatérskou hráčkou. V roce 2006 reprezentovala Spojené státy na juniorském Ryder Cupu a díky sportu získala stipendium na prestižní University of Florida, kde byla po několik let velkou oporou místního ženského golfového týmu (hrála zde i po boku své starší sestry Mariky). Caroline, ačkoliv je Isabellino jednovaječné dvojče, zvolila úplně jiný směr. Rozhodla se následovat vášeň své matky a od dětství se věnovala především koním a jezdectví. I ona ale sportovala na špičkové vysokoškolské úrovni. Během studií na University of Alabama byla členkou tamního univerzitního týmu ve veslování.
Hana Mandlíková (64)
Čtyřnásobná grandslamová šampionka vedla od počátku svá dvojčata Elizabeth Hanu a Marka Viléma (24 let) k tenisu a pronásledování profesionální kariéry. „Vždyť je to přeci hezký život,“ vyprávěla kdysi rodačka z Prahy, jejíž tatínek Vilém byl známým sprinterem a dvakrát reprezentoval Československo na olympiádě. Sportovní geny využila především Elizabetha, jež se propracovala na žebříčku WTA nejvýš na 97. místo a čtyřikrát si zahrála v hlavní soutěži grandslamu. I Mark se pokoušel v tenisu prosadit, později však zvolil akademickou dráhu, která mu byla bližší.
Roger Federer (44)
Absolutní unikát v tenise i rodičovství s manželkou Mirkou, za svobodna Vavrinecovou. Slavnému švýcarskému páru se narodila dvojčata dokonce dvakrát! V roce 2009 přišly na svět jednovaječné dcery Myla Rose a Charlene Riva, v roce 2014 k nim přibyli dvouvaječní synové Leo a Lenny. O tenis jeví zájem především jedenáctiletý Leo, slavný otec ho však nekoučuje. „Jsem spíš jeho generální manažer. Dlouho jsem ho nikam netlačil, ale poslední rok, co jsem si všimnul, že chce hrát víc a víc, se mu snažím pomáhat. Takže se starám, aby měl dobré trenéry a tréninkové parťáky. Všechno zorganizovat je celkem fuška. Ale vede si skvěle, občas už nastoupí i na turnajích. Výsledky mě zatím moc nezajímají, hlavně aby ho tenis pořád bavil a zlepšoval se,“ vyznal se Federer loni pro švýcarský deník Tages-Anzeiger.
Anna Kurnikovová (44)
Bývalá ruská tenistka a kdysi jedna z nejsledovanějších sportovkyň planety je hrdou maminkou dvojčat – syna Nicholase a dcery Lucy (8 let). Ty má se svým dlouholetým partnerem, slavným španělským zpěvákem Enriquem Iglesiasem.
Pam Shriverová (63)
Legendární spoluhráčka Martiny Navrátilové a vítězka 21 grandslamových titulů v dámské čtyřhře je také maminkou dvojčat Kaitlin a Sama (20 let). Narodili se jí během manželství se známým australským hercem Georgem Lazenbym, který se proslavil především jako představitel Jamese Bonda ve filmu V tajné službě Jejího Veličenstva. Tenisu se věnuje pouze Sam, jenž ho hraje na americké univerzitě.
Pat Cash (60)
Slavný australský tenista, bývalá světová čtyřka a především wimbledonský vítěz ve dvouhře z roku 1987, kdy ve finále zdolal Ivana Lendla, je rovněž otcem dvojčat. Dva chlapci Jett a Shannon (31 let) se mu narodili z manželství s tehdejší brazilskou manželkou Emily. V tenise se pokoušel prosadit v pouze Jett, po kariéře na americké univerzitě se však začal věnovat trénování.
Albert Costa (50)
Španělský šampion Roland Garros z roku 2002 je otcem dvojčat Claudie a Almy (24 let). Ta přišla na svět rok před tím, než získal svůj jediný grandslamový titul. Na rozdíl od potomků některých jiných tenistů se ani jedna z dcer závodnímu tenisu nevěnuje.
Gigi Fernándezová (62)
Americká tenistka portorického původu patří k absolutně nejlepším deblistkám tenisové historie. Během kariéry vyhrála 17 grandslamových titulů ve čtyřhře a dvě zlaté olympijské medaile. Se svou manželkou, bývalou úspěšnou profesionální golfistkou Jane Geddesovou, vychovávají dvojčata Karsona a Madison (16 let).
Jaroslava Švedovová (38)
Osmatřicetiletá vrstevnice Kvitové a majitelka dvou grandslamových titulů ve čtyřhře je matkou sedmiletých dvojčat Mirky a Stana. Po jejich narození se ještě dokázala vrátit na okruh, než kariéru v roce 2021 definitivně ukončila.
Nenad Zimonjič (49)
Vítěz osmi grandslamů v deblu a mixu je otcem sedmnáctiletých dvojčat Luny a Leona. Ta se mu narodila do manželství s bývalou modelkou Minou Kneževičovou. Na tenisovou dráhu se vydal pouze syn Leon, jenž patří mezi naděje srbského tenisu.