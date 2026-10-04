Česká senzace v Pekingu, Bartůňková přejela Sabalenkovou! Největší výhra kariéry
Dvacetiletá česká tenistka Nikola Bartůňková ve třetím kole turnaje v Pekingu vyřadila Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Světovou dvojku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku porazila 6:4 a 6:3.
Bartůňková zaznamenala největší vítězství v kariéře, dosud měla na okruhu WTA v zápasech proti hráčkám z první desítky žebříčku bilanci 1:4. V osmifinále nastoupí proti 85. hráčce světa Sinje Krausové z Rakouska.
Bartůňková se v prvním setu ujala díky brejku vedení 1:0 a náskok udržela až do konce, přestože v šesté hře odvracela pět brejkbolů. Ve druhé sadě sebrala Sabalenkové servis za stavu 1:1 a brejkem pak duel i ukončila.
„Snažila jsem být v klidu a soustředit se pouze na sebe. Aryna je legenda, je grandslamová vítězka, takže mám opravdu velkou radost, že jsem vyhrála,“ řekla v rozhovoru na kurtu Bartůňková.
Odveta za minulou těsnou prohru
Bilanci s bývalou světovou jedničkou vyrovnala na 1:1. Vítězství nad Běloruskou měla na dosah už v prvním utkání. Letos v červnu ve čtvrtfinále v Berlíně nad Sabalenkovou vedla 6:2 a 4:0, ale nakonec prohrála 6:2, 6:7 a 4:6.
V Pekingu se ještě dnes představí další tři české tenistky. Wimbledonskou vítězku Lindu Noskovou čeká Viktorija Golubicová ze Švýcarska, Karolína Muchová nastoupí proti Rusce Ljudmile Samsonovové a Sára Bejlek vyzve Naomi Ósakaovou z Japonska.