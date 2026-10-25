Nenávist v tenise. Urážkám čelí 85 procent hráčů, ATP zablokovala statisíce zpráv
Profesionální tenis čelí rozsáhlé vlně nenávisti na sociálních sítích. Podle nové zprávy ATP se s urážlivými komentáři setkalo více než 85 procent sledovaných hráčů, jejichž profily zaznamenaly interakce uživatelů. Tenisová asociace proto nasadila umělou inteligenci, která během jediného roku zabránila zveřejnění více než 234 tisíc urážlivých příspěvků.
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Více než 284 tisíc urážlivých komentářů za jediný rok. Takové množství nevhodného obsahu odhalila Asociace tenisových profesionálů (ATP) během monitorování sociálních sítí. Její program Safe Sport analyzoval přes 3,7 milionu příspěvků na oficiálních účtech asociace a jednotlivých tenistů.
Více než 82 procent závadných komentářů systém odstranil nebo skryl v reálném čase, takže se nedostaly k hráčům ani fanouškům. Urážky přitom pocházely z více než 100 tisíc uživatelských účtů.
Za útoky stojí i rozzuření sázkaři
Velkou část problémů představují anonymní uživatelé, kteří na tenisty útočí po prohraných zápasech. Mezi agresory patří také lidé sázející na výsledky utkání, kteří si na hráčích vybíjejí frustraci ze ztracených peněz.
S podobným chováním má zkušenosti například francouzský veterán Gaël Monfils. Po loňském vyřazení na turnaji ve Stuttgartu reagoval na kritiku sázkařů s humorem. Pozastavil se nad tím, že lidé stále sázejí na jeho vítězství proti výrazně mladším soupeřům.
Nenávist se však neomezuje pouze na neúspěšné sázky. Americká tenistka Coco Gauffová nedávno čelila rozsáhlým rasistickým útokům po kontroverzním momentu na turnaji v Pekingu.
Po utkání s domácí Sun Sin-žan uvedla, že obdržela mimořádné množství rasistických zpráv. Případ odsoudil dokonce Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, který upozornil na diskriminaci sportovkyň tmavé pleti.
Umělá inteligence chrání i méně známé tenisty
Program ATP Safe Sport funguje od roku 2024 a využívá kombinaci umělé inteligence, odborného posuzování hrozeb a spolupráce s policií. Jeho cílem není pouze mazat urážky, ale také identifikovat osoby představující skutečné bezpečnostní riziko.
Během uplynulého roku bylo k podrobnějšímu posouzení předáno více než 1800 komentářů. Systém navíc vygeneroval 690 automatických upozornění na možné hrozby, která následně přezkoumali vyškolení specialisté.
ATP oznámila, že ochranné služby nyní nabízí mužským profesionálům napříč celým žebříčkem, nikoliv pouze největším hvězdám.
„Online urážky nemají v tenise místo,“ zdůraznil ředitel ochrany hráčů ATP Andrew Azzopardi. Asociace podle něj hodlá pokračovat v investicích do technologií a spolupracovat s úřady na postihování viníků.
Podobné systémy využívá také ženská asociace WTA, organizátoři Wimbledonu či US Open. Umělou inteligenci k ochraně hráčů před nenávistnými projevy nasadilo rovněž Roland Garros.