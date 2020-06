Americký fotbal truchlí. Bývalého hráče NFL (†41) zastřelili před domem

V dresu Patriots si Caldwell zahrál i s hvězdou NFL Tomem Bradym, který nad jeho sobotní násilnou smrtí vyjádřil lítost na instagramu a přidal společnou fotografii ze zápasu.

Po konci kariéry měl Caldwell potíže se zákonem. V roce 2014 byl zadržen za držení drog s úmyslem je prodávat a později byl odsouzen k 27 měsícům vězení. Tento měsíc měl padnout rozsudek v případu podvodů se zdravotními pojistkami, do kterého bylo zapleteno několik bývalých hráčů NFL a k nimž se Caldwell přiznal.

We are deeply saddened to learn of the death of former Patriot Reche Caldwell.



Our thoughts and prayers are with his family and friends. pic.twitter.com/mxBtkTXTKD