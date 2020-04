Gronkowski se vrací! Hvězdný Brady dostane v Tampě starého parťáka | iSport.cz

Rob Gronkowski je zpět! Legendární tight end se rok poté, co oznámil sportovní důchod, vrací do hry. A NFL se už tetelí na obnovení jeho staré spolupráce se slavným quarterbackem Tomem Bradym. Gronkowski totiž oznámil New England Patriots, kteří drželi jeho práva, že svůj comeback uskuteční jedině v Tampě Bay, kam Brady před měsícem přestoupil. Patriots museli přidat pick v sedmém kole draftu, zpátky od Buccaneers dostali čtvrté kolo. Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz.