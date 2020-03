Byli k smíchu, loučením dojali. Boston nezapomene, slíbil Chára. Co Brady? | iSport.cz

Tom Brady po 20 letech skončil v New England Patriots. Jeho novým působištěm bude Tampa Bay. • profimedia.cz

Odchod Toma Bradyho, který po 20 letech rozvázal výjimečný manželský svazek s New England Patriots, dál hýbe sportovním světem. Na instagramu neslavnějšímu hráči amerického fotbalu vzdal hold i kapitán sousedního Bostonu Zdeno Chára. Ač byl každý úplně jiný, stali se z nich přátelé. Krom příkladného zápalu pro sport totiž oba sdílí i stejný životní osud - z totálních outsiderů se stali legendami!

Z TD Garden, kde své domácí utkání hrají hokejoví Bruins, na předměstí do Foxborough, sídla Patriots, je to při normální dopravě necelých 30 minut jízdy autem. Není divu, že se reprezentanti obou klubů zčuchli, podporovali navzájem. A společně rozdali sportovní obci Bostonu i celému státu Massachusetts nesčetně radosti.

Za posledních deset let hráli New England o titul v NFL pětkrát, třikrát pod taktovkou quarterbacka Toma Bradyho juchali s Lombardi Trophy po zisku Super Bowlu. Bruins tři finálové účasti přetavili od roku 2010 v jeden Stanley Cup. V roce 2011 mohlo dojít k historickému doublu, Boston slavně vyhrál rozhodující sedmou finálou řežbu na ledě Vancouveru 4:0, ale Patriots se v Super Bowlu XLVI museli sklonit před New York Giants (17:21).

Jak dopadne letošní ročník NHL, který je kvůli koronaviru přerušen, je ve hvězdách, kapitán Zdeno Chára a jeho ovečky byli do odstávky soutěže se 100 body jejím nejlepším týmem. Šokující zpráva o Bradyho odchodu je zastihla v pátek v pohodlí televizních a internetových přijímačů.

Ikonický quarterback Tom Brady už další zápasy za Patriots nepřidá • Foto Profimedia.cz

Brady se upsal na dva roky Tampě Bay Buccaneers za astronomických 25 milionů dolarů ročně. Přesunu slavného jména na kalifornský trh prý pomohly i rodinné důvody, topmodelka a manželka Gisele Bündchen i děti chtěly zůstat na východním pobřeží. Táta Tom ale také prahnul po novém impulsu, kouči Pats Billu Belichickovi vyčítal, že se díru vzniklou ukončením kariéry milovaného terče Roba Gronkowskiho nepodařilo zalátat. Letošní sezona, kdy se Patriots pakovali hned po wildcard game díky porážce 13:20 od Tennessee, budiž důkazem.

Ale to je jedno, v ten den každopádně začala nová éra NFL!

„Tuto novinku jsem přijal se smutkem i obrovskou radostí. New England i jejich fanoušci ztrácí sportovní legendu. Dvacet let jeho působení přineslo některé z nejpamátnějších okamžiků sportovní historie. Cítím ztrátu, ale také radost z toho, že vynikající kariéra mého přítele bude dál pokračovat,“ vyznal se v pondělí na svém oficiálním instagramovém účtu 43letý Chára.

S o rok mladším Bradym napsali na vlas stejný příběh. Čelili posměškům, pochybám, že z nich nikdy nebudou TOP sportovci. Chárově dvoumetrové postavě a neohrabanosti na bruslích se smáli už v rodném Trenčíně, na Spartě, kde za áčko odehrál jediný zápas, mu v roce 1996 sdělili, že z něj hokejista nikdy nebude. Přesto byl ve stejné sezoně draftován, ale až ve 3. kole na 56. pozici, kdy si ho osvojili Islanders.

Tampa nehrála play off 12 let

Bradyho story je veřejně známá. Na draftu 2000 byste výraznějšího outsidera těžko nalezli. O rodáka z kalifornského San Mateo nebyl zájem už na startu jeho univerzitní kariéry, v ní se prosadil až ve své poslední sezoně. Proč? Byl fyzicky nevýrazný, pomalý, divně se hýbal. Byl příliš hubený a nevynikal ani silou v paži. Proto byl tažen mezi odpadem až na 199. místě. Zbytek ale znáte, NFL v něm získala nejlepšího hráče historie, který s Patriots celkem devětkrát navštívil Super Bowl a šestkrát slavil konečný titul.

„Děkuji, Tome, za nejlepších 20 let. Tvoje vůdcovství, sportovní úspěchy a tvou stopu v historii Bostonu si bude navždy pamatovat několik generací. Přeju vše nejlepší, ať se dál daří. Budeme tě sledovat a fandit ti i nadále,“ napsal Chára, majitel 1553 startů v NHL. „Díky moc, Zee! Vážím si toho a přeji to stejné i tobě, můj příteli,“ odpověděl mu do komentářů pod fotku Brady.

Zvykejme si, z Bradyho už je Buccaneer a čeká ho složitá robota. Tampa se od vítězství v Super Bowlu v roce 2003 dostala do play off jen dvakrát, naposledy před dvanácti lety.

Borec, který si už v kariéře přišel na 235 milionů dolarů, už nezahálí a rozdal managementu první pokyny. „Dejte mi číslo na všechny mé spoluhráče, chci se s nimi spojit,“ řekl Brady. Dnes ho čeká v novém působišti první tisková konference. S Tampou se zase musí počítat!