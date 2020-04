Málem zemřel a přišel o nohu. Teď chce quarterback zpátky na hřiště | iSport.cz

Alex Smith sedí na nemocničním lehátku a kolem se rozléhá uvolněný smích. Jeho pravá noha ale skýtá pohled jen pro silné povahy. Mezi kolenem a kotníkem se rozkládá zmučená, neforemná a jasně zabarvená oblast s velkou boulí.

„Ty jizvy? Vzali mi kost odsud…“ ukazuje Smith na své levé stehno. „A dali ji sem…“ míří na svou zdevastovanou pravou nohu.

Ty záběry jsou z dokumentu, který ESPN odvysílá zítra. Byly pořízeny vloni v září, přesně 309 dní poté, co během sezony 2018 Smithe, quarterbacka Washington Redskins, srazili k zemi obránci Houstonu J.J. Watt a Kareem Jackson. Problém byl, že Smith pod sebou nechal pravou nohu, která obrovský tlak nevydržela a rozpadla se na padrť. Na záznamu bylo vidět, jak se dolní část končetiny pod štulpnou nepřirozeně kinklá.

Smith utrpěl otevřenou, spirální zlomeninu lýtkové a holenní kosti. Hned druhý den absolvoval operaci. Očekávalo se, že jeho rekonvalescence bude trvat mezi šesti až osmi týdny. Situaci ale zhoršila sepse, reakce organismu na infekci. Smith v tu chvíli bojovat o holý život a hrozila mu amputace.

„Žádný hráč NFL si neprošel tím, co Alex Smith,“ tvrdí Andy Tennant, výkonný producent dokumentu. „Normálně své soukromí neukazuje, chtěl ale dokumentovat jeho cestu k co největšímu zotavení, již by mohli hráči v budoucnosti použít jako mapu.“

Smithe si v roce 2005 vybrali San Francisco 49ers jako jedničku draftu. V roce 2013 se s nimi podíval do Super Bowlu, ale jen jako náhradník, protože po nadějném startu do sezony ztratil místo v sestavě kvůli otřesu mozku a přes Colina Kaepernicka už se tam nevrátil. Smith pak zažil čtyři úspěšné sezony v Kansas City. V roce 2018 byl vyměněn do Washingtonu.

Od svého zranění absolvoval sedmnáct operací a na noze nosí kovovou dlahu. „Tahle věc zachránila moji nohu, moji kost, dovolila mi se vyléčit a znovu chodit. A snad mi pomůže i hrát zase fotbal,“ věří Smith.

Nejdřív se musel učit chodit, když to situace dovolila, začal se vracet k fyzické aktivitě.

„Musel jsem jít po krůčcích, znovu se učit běhat. To je velký úkol,“ vysvětluje Smith. „Házení není problém, ale couvání, pohyb, změny směru.“

ESPN v pátek uveřejnění svůj dokument v programu E:60 pod názvem Projekt 11, podle čísla, které Smith nosí na dresu. Kromě hrozivých záběrů na jeho zranění, nabízí také naději do budoucna.

„Pořád jsem odhodlaný hrát, stále kráčím po své cestě, zůstávám optimistický,“ zdůrazňuje Smith. „Chci do toho jít, je to výzva. Ty mám rád, i takovéhle. Chci se vrátit mezi kluky.“

