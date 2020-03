Přestupová pecka, legendární Brady odchází do Tampy Bay | iSport.cz

Iniciály nejlepšího quarterbacka dějin teď souzní s jeho novým domovem. Tom Brady jde do Tampy Bay. Jen několik hodin poté, co slavný hráč ohlásil odchod z New England Patriots, se provalilo, že Buccaneers uspěli se svou nabídkou na 30 milionů dolarů na sezonu. Ztrápení fanoušci Patriots se mohou utěšovat aspoň tím, že v příští sezoně Bradyho nepotkají, pokud se oba týmy nedostanou do Super Bowlu.

Bruce Arians, kouč Tampy Bay, nedávno neváhal, když byl požádán, jakého nového quarterbacka by vybral pro svůj tým.

„Toma Bradyho,“ zahlásil zkušený trenér.

A teď je to realita. Volný trh v NFL sice oficiálně odstartuje až dnes odpoledne, dohoda mezi Bradym a Buccaneers už je ale na světě.

Znamená to, že Brady po dvaceti letech v New England Patriots mění konferenci, z AFC přestupuje do NFC. Proti svému bývalému klubu se tak v příští sezoně může postavit jenom v případném Super Bowlu. Zatím není jasné, jak dlouho bude nový kontrakt trvat. Pokud zahrne i sezonu 2021, Bradyho by čekal návrat na stadion New Englandu ve Foxborough.

Během únorového Super Bowlu ozmámil Brady v drahé televizní reklamě, že nikam neodchází. Byla to zpráva o touze pokračovat ve své jedinečné kariéře. V úterý ale vyšlo najevo, že nakonec přece jenom někam půjde. Pryč z New England Patriots.

„Nevím, co mi budoucnost přinese, ale pro mě je teď čas vstoupit v mém životě i kariéře na nové jeviště,“ oznámil Brady na Twitteru v obšírném děkovném dopisu svým fanouškům z Massachusetts.

„Ačkoli moje fotbalová cesta bude pokračovat jinde, oceňuju vše, co jsme dokázali, a jsem vděčný za naše neuvěřitelné TÝMOVÉ úspěchy. Děkuju vám z celého srdce, vždycky budu milovat vás a všechno, co jsme spolu prožili – život plný zábavných vzpomínek.“

Byla to krásná a dojemná slova, která ale jen hezky orámovala zásadní realitu. Brady odchází z Patriots a NFL tak definitivně začíná nová éra. Organizace z New Englandu si ho na draftu 2000 vybrala mezi odpadem až na 199. místě. A získala v něm nejlepšího hráče historie. Brady s Patriots celkem devětkrát navštívil Super Bowl a šestkrát křepčil s trofejí Vince Lombardiho.

Prožil dokonalý americký příběh. Z nechtěného, až vysmívaného, outsidera, se rychle proměnil v národního hrdinu. Od chvíle, co na podzim 2001 vystřídal zraněného quarterbacka Patriots Drewa Bledsoea, se nezastavil. Sezonu 2001/2002 končil jako vítěz Super Bowlu.

Postupně se stal pro polovinu Ameriky hrdinou, a pro tu druhou třískou v hnisající ráně. Pro jeho oponenty byl až příliš perfektní, dalším vadilo jeho propojení s politikou. Brady otevřeně podpořil současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž se mocný majitel Patriots Robert Kraft blízce přátelí.

Po brzkém vyřazení z letošního play off poskytl Brady dostatek náznaků, že jeho éra u Patriots končí. Kraft byl ten poslední, který se s tím chtěl smířit. Řekl, že by radši přijal možnost, aby Brady ukončil kariéru, než aby ho viděl hrát jinde. Poté, co v pondělí začalo vyjednávací okno volného trhu NFL, si však Brady vyžádal chlapskou schůzku a bossovi oznámil, že je opravdu konec.

„Tommy vyvolal schůzku a přišel. Měli jsme pozitivní diskuzi plnou respektu. Není to cesta, kterou bych to chtěl ukončit, ale chci, aby udělal to, co je v jeho nejlepším zájmu. Miluju ho jako syna,“ uvedl Kraft.

Bradyho odchod se po událostech minulých týdnů očekával, přesto mu málokdo byl ochoten skutečně uvěřit. Tahle událost staví NFL na hlavu. Posledních dvacet let úspěšné éry se zástupy poražených smiřovaly s tím, že éra Patriots neskončí, dokud v klubu vydrží geniální trenér Bill Belichick a geniální quarterback Brady. Ten je teď ale pryč.

Zřejmě proto, že sám Brady necítil, že by kolem něj organizace stavěla tým, jenž by byl schopen dál vítězit. Možná už měl dost tvrdých Belichikových metod. A také proto, že si zatoužil vyzkoušet, jaké je to hrát fotbal někde jinde. Peníze v jeho rozhodování také hrají roli, i když si už v kariéře přišel na 235 milionů dolarů.

Teď ho čeká nová výzva u Buccaneers, kteří se od vítězství v Super Bowlu v roce 2003 dostali do play off jen dvakrát, naposledy před dvanácti lety.

Patriots zatím řeší dvě desetiletí nepoznaný problém, hledají quarterbacka. Pod smlouvou mají zatím Jarretta Stidhama, 133. hráče loňského draftu. Můžou vybírat na volném trhu, kde jsou k mání Philip Rivers, Teddy Bridgewater, či Jameis Winston, v úvahu přichází i trade pro Andyho Daltona ze Cincinnati. Nová éra je každopádně tady.