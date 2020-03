Konec slavné éry. Legendární Brady se po 20 letech rozloučil s Patriots | iSport.cz

V zámoří se o tom mluvilo delší dobu, nyní je to potvrzené. Nejlepší quarterback v historii ligy amerického fotbalu NFL Tom Brady opouští po dvaceti letech klub New England Patriots. „Navždy se budu cítit součástí rodiny. Teď je ale na čase otevřít novou kapitolu mého života i kariéry,“ uvedl Brady na sociálních sítích. S kariérou ovšem ani ve 42 letech nekončí. V příští sezoně by mohl oblékat dres Los Angeles Chargers či Tampa Bay Buccaneers.

Když si představitelé New England Patriots na draftu v roce 2000 v šestém kole vybrali quarterbacka Toma Bradyho, nikoho to příliš nevzrušovalo. Klub z Foxborough ale v rodákovi z Kalifornie našel diamant, který si v následujících dvou desetiletích vybrousil do těch nejzářivějších barev.

Brady dovedl Patriots hned devětkrát do Super Bowlu, v šesti případech uspěl. V tomhle směru mu žádný jiný quarterback v historii ligy nemůže konkurovat.

Už během uplynulé sezony se ale mluvilo o tom, že je možná tou poslední v barvách New England. Nyní je to potvrzené. Bradymu totiž vypršel kontrakt a samotný hráč oznámil, že se chystá otevřít novou kapitolu své kariéry.

„Bylo mi ctí pracovat s každým členem této úžasné organizace. Nelze dostatečně vyjádřit vděčnost, kterou cítím ke spoluhráčům a především fanouškům. Věřím, že Patriots budou pokračovat ve vítězné mentalitě, kterou jsme tu vybudovali,“ zdůraznil Brady.

Byť se v posledních měsících ozývaly hlasy, že by Brady mohl kariéru ukončit, nic takového zatím není na pořadu dne. Slavný quarterback má i ve 42 letec chuť pokračovat, vnitřní oheň stále nevyhasl. „Navždy se budu cítit součásti rodiny Patriots. Teď je ale na čase otevřít novou kapitolu mého života i kariéry,“ připomněl.

To hlavní ovšem Brady neprozradil. Stále se neví, za koho bude házet „šiškou“ v příštím ročníku. Podle zámořských zpráv se zatím samotný hráč nerozhodl. Možností ovšem není tolik, v zásadě připadají v úvahu pouze dvě.

Tou nejpravděpodobnější se jeví tým Los Angeles Chargers. Pro Bradyho by to znamenalo návrat do domovské Kalifornie, Chargers navíc mají mužstvo připravené k okamžitému útoku na nejvyšší mety. Ve hře ale zůstává i celek Tampa Bay Buccaneers, který vede geniální ofenzivní stratég a expert na práci s quarterbacky Bruce Arians.

Ať už to bude Kalifornie či Florida, jedno je v tuhle chvíli jisté. Zlaté spojenectví New England Patriots a Toma Bradyho definitivně končí.