Komentátor Bosák si rýpl do Berbra: U StB neměl vysokou funkci, byl jen řidič!

Patří mezi lidi, kteří Berbrovi nemohou přijít na jméno. Jaromír Bosák se těžko smiřuje s tím, že mezi vládce českého fotbalu patří člověk s pochybnou minulostí. „Mám obrovské výhrady k Romanovi Berbrovi. Člověk s jeho minulostí nemůže být v takové funkci, navíc když FAČR pobírá dotace ze státních prostředků. To je pro mě nepřístupné,“ zdůraznil komentátor České televize a rýpl si do Berbra kvůli jeho funkci u StB.

„Hodně lidí si obtočil kolem prstu i tím, že má známosti z dob StB. Povídá se, že tam neměl vysokou funkci a dělal řidiče. Na druhou stranu nebyl líný a objezdil kraje a všem něco ve fotbale nasliboval. Ty lidi pro něj zvedli ruku, že s ním to bude lepší, než bez něj,“ upřesnil Bosák, který si v pořadu Česká ulička trochu postěžoval, že hokejová redakce České televize má větší prostředky než právě jeho kolegové z fotbalu.

„Samozřejmě bych byl radši, kdybychom měli velké studiové projekty a jezdili po zápasech Ligy mistrů. Je ohromný rozdíl dělat to ze studia nebo přímo ze stadionu. To jsou nesrovnatelné věci. Finanční otázka nutí naši fotbalovou sekci komentovat zápasy ze studia v Praze z monitoru. Nemůžeme tak srovnávat to, co se bude dít na při fotbale v Rusku s tím, co v Dánsku na MS v hokeji. Myslím tím nasazení lidí a vynaložených prostředků,“ řekl jeden z nejznámějších českých sportovních komentátorů.

Bosák prozradil, že časem počítá s přeřazením ze své pozice na České televizi. „Ono se to stane. Není otázka jestli, ale kdy. Myslím si, že celý fór je v tom, poznat chvíli, kdy už by se člověk měl věnovat jiné práci. Když to někdo dělá 30 a více let, tak může zkušenosti předávat v jiné pozici.“

ČT přišla o Ligu mistrů, ztratí i komentátora Bosáka? Jde o prachy, říká