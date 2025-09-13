Bijec Polívka po operaci: Mohl jsem ochrnout!
Vinou vážného zranění krční páteře se musel Zdeněk Polívka (26) vzdát účasti na turnaji Oktagon 75. Nyní se hvězdný bijec, který chodí se zpěvačkou Vondráčkovou, vrací po operaci do tréninku.
„Větší z výhřezů mi tlačil na míchu a levou ruku jsem měl kvůli tomu téměř nepoužitelnou. Mohlo dojít až k ochrnutí!“ prozradil Polívka detaily ošklivého zranění, které však lékaři zákrokem vyřešily. Teď disponuje nákrčníkem, nesmí tři týdny řídit auto a v posilovně se zatím šetří. „Do tvrdšího tréninku naskočím až v říjnu,“ přidal.
OKTAGON 75
Historický milník! Česká MMA organizace Oktagon rozšířila dobyté německé území o další město – Hannover. Turnaj s pořadovým číslem 75, který startuje dnes (18:00, oktagon.tv), láká na dva česko-německé souboje.
UŽ DNES