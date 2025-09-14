Svědík o Ciciliově debutu: Má stinné stránky, ale pomůže. Jeden prohřešek a končí
Po třítýdenní pauze se brněnská Zbrojovka vrátila do programu Chance Národní Ligy ve velkém stylu. V souboji tabulkových sousedů zničila Žižkov ve výtečné atmosféře 4:1. Ve šlágru 9. kola bylo rozhodnuto prakticky od začátku. Dva brzké údery Selnara s Velichem domácí zcela zlomily. „Povedlo se nám dát první gól, který nám zvedl sebevědomí. Postupně jsme navyšovali výsledek a byli lepší,“ pochvaloval si trenér Martin Svědík. Pár minut pod starým známým dostal také útočník Rigino Cicilia. Naopak ještě nebyl přítomen makedonský talent Gjorgievski.
Připsali jste si hladkou výhru. Byl to dokonalý výkon?
„Mám samozřejmě věci k naší defenzivní hře a vykrývání prostorů, ale na druhou stranu do ofenzivy jsme dobře kombinovali, drželi balon, dali pěkné góly. Ve druhém poločase jsme ještě měli tři samostatné nájezdy, které jsme mohli proměnit a vyhrát vyšším rozdílem. A škoda zase obdrženého gólu po standardní situaci. Přesto jsem rád, že jsem na klucích viděl sebevědomí, hráli jsme dobře mezi řadami, to byl klíč.“
Ukázala se rovněž nová akvizice do útoku Rigino Cicilia. Předchází ho určitá pověst, hrálo v jeho prospěch, že ze Slovácka víte, jak s ním pracovat?
„Prvotně jsme v tomto přestupovém okně hledali vysokého útočníka do vápna. A zatímco bychom brali útočníka, kterého neznáme, tak Rigiho známe. Víme, že má stinné stránky, ale i ty výborné herní. Na Slovácku právě nesmírně pomohl s herními věcmi. Ano, někdo se jeho příchodu může divit, hlavně na Slovácku, že jsme mu dali znovu šanci, ale zase na něm nechci vidět jenom to špatné. Rigino dostal jasné podmínky. Ohledně smlouvy i toho, že jsme spolu mluvili, že stačí jeden prohřešek a může to znamenat jeho konec. Teď je na něm, jak se s tím vypořádá, ale taky víme, v čem dokáže být silný. To ukázal hned na prvních trénincích. Mužstvu jsem tohle řekl. Tým ví, že přichází s rizikem, ale že nám může značně pomoct na hřišti.“
Při své premiéře přišel na trávník až v závěru za rozhodnutého stavu…
„Ještě nemá kondičně naběháno. Tím, že měl dlouhodobou pauzu, zatím nemůže hrát dlouhé časové úseky nebo od začátku, to vůbec. Je to jen na něm, jak bude pracovat. Na podzim nám teď stačí, když tam bude chodit do třiceti až pětačtyřiceti minut. I tím třeba může výrazně změnit herní projev mužstva.“
Proč nebyl přítomen druhý novicGjorgievski, velký příslib makedonského fotbalu, o jehož stáli v nejvyšších soutěžích různých evropských lig?
„Ještě je brzo. Přišel mladý kluk, zatím se musí adaptovat a nejdřív dokázat, že má opravdu kvalitu. Na tréninku jsme už viděli, že má kvalitu na balonu. Ale další věci jako práce v intenzitě, to nevíme, to bude chvilku trvat, než zjistíme, jak na tom je. Přišel v rozehrané soutěži a počkáme, než ho zapracujeme do mužstva.“
Jak se díváte na Patrika Žitného a Tadeáše Vachouška? Oba dřív platily za výrazné talenty…
„Jsem za ně rád. Žito se vrátil do sestavy, je to kreativní hráč. Silný na balonu, dokáže dát finální přihrávku, vyvést balon. Vachy je mladý kluk střídající horší výkony s lepšími. Skóroval, čímž mu zase naroste trochu sebevědomí.“
Zápas s Opavou byl odložen, pak přišla reprezentační přestávka. Na čem jste během ní pracovali?
„Na všem, co nás trochu zlobilo. Museli jsme, protože jsme měli pětidenní pauzu kvůli střevní chřipce, kdy nám popadalo hodně hráčů. Trochu jsme je museli uvést do nějaké kondiční připravenosti a připravit je do zápasu.“
Jste obřím favoritem druhé ligy, tabulku ovšem vede Táborsko. Dají se už rozlišit soupeři, kteří budou útočit na nejvyšší příčky?
„Tabulku nesledujeme. Soustředíme se sami na sebe. Kór, když jsou tam různé dohrávky. Víme, že to bude těžké. Soutěží neprojdete jako nůž máslem. Víme, co to obnáší a že každý může porazit každého. Proto se opravdu soustředíme pokaždé jen na nebližší zápas, jaký nás čeká.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|9
|7
|0
|2
|18:10
|21
|2
Brno
|8
|6
|1
|1
|22:8
|19
|3
Baník B
|8
|5
|2
|1
|18:8
|17
|4
Ústí
|9
|5
|1
|3
|18:13
|16
|5
Artis
|8
|5
|1
|2
|15:12
|16
|6
Žižkov
|9
|5
|1
|3
|13:11
|16
|7
Slavia B
|9
|5
|0
|4
|19:9
|15
|8
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|9
Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|10
Jihlava
|9
|3
|2
|4
|10:10
|11
|11
Prostějov
|9
|3
|1
|5
|10:13
|10
|12
Sparta B
|9
|3
|0
|6
|6:18
|9
|13
Č. Budějovice
|9
|2
|2
|5
|9:19
|8
|14
Chrudim
|8
|1
|3
|4
|10:18
|6
|15
Vlašim
|9
|1
|2
|6
|9:15
|5
|16
Kroměříž
|9
|0
|0
|9
|7:23
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup