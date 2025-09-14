Liberec vyplenil nemohoucí Ostravu: Kania pohřbil Hapala?
Stihl všechno. Nervoval se, bojovně pumpoval pěstí, smál se jako jelimánek. Miliardář Ondřej Kania (32) si naplno užíval zápas v Ostravě, kde jeho Liberec 2:0 vyhrál. A dost možná tím odstřelil kouče Pavla Hapala (56).
Pouhé čtyři bodíky na kontě, třetí místo od konce, jediná výhra z posledních sedmi zápasů. Ani reprezentační pauza po potupném vyřazení z pohárové Evropy nezastavila ostravskou mizerii. „Mrzí mě hlavně ty góly, co jsme dostali, v podstatě jsme je soupeři darovali,“ hlesl rozmrzele trenér Hapal, jehož pozice už je kritická. Rozezlený majitel Brabec už s ním ztrácí trpělivost...
To jeho protějšek Kania se smál. Severočeši díky dvěma bleskovým úderům získali rychlý náskok a v poklidu v Ostravě vyhráli, a to po dlouhých šesti letech. „Potřebovali jsme konečně naplno bodovat venku a jsem rád, že to bylo s nulou a po dobrém výkonu,“ juchal kouč Kováč.