Liberec vyplenil nemohoucí Ostravu: Kania pohřbil Hapala?

Autor: as
Boss Liberce byl s výkonem spokojený.
Uznalé pokývání.
Kouč Baníku Pavel Hapal.
Ermin Mahmic se raduje z gólu
Matúš Rusnák z Baníku
Tomáš Zlatohlávek si kryje míč
David Planka v dresu Baníku
Ondřej Kričfaluši z Ostravy a Michal Hlavatý z Liberce
Ondřej Kričfaluši z Ostravy
Matúš Rusnák a Ondřej Kričfaluši
Michal Hlavatý z Liberce a David Planka z Ostravy
Ermin Mahmic, Soliu Afolabi a Lukáš Masopust
Tomáš Zlatohlávek z Ostravy a Ange N&#39;Guessan z Liberce
Zklamaní hráči Baníku
Michal Frydrych z Ostravy a Lukáš Mašek z Liberce
Michal Frydrych z Ostravy a Lukáš Mašek z Liberce
Dominik Holec v brance Baníku
David Látal z Ostravy
Dennis Owusu (právě dostal červenou kartu) a hlavní rozhodčí Marek Radina
Petr Juliš z Liberce a Dennis Owusu z Ostravy
Artúr Musák z Ostravy a Vojtěch Stránský z Liberce
Artúr Musák z Ostravy a Petr Juliš z Liberce

Stihl všechno. Nervoval se, bojovně pumpoval pěstí, smál se jako jelimánek. Miliardář Ondřej Kania (32) si naplno užíval zápas v Ostravě, kde jeho Liberec 2:0 vyhrál. A dost možná tím odstřelil kouče Pavla Hapala (56).

Pouhé čtyři bodíky na kontě, třetí místo od konce, jediná výhra z posledních sedmi zápasů. Ani reprezentační pauza po potupném vyřazení z pohárové Evropy nezastavila ostravskou mizerii. „Mrzí mě hlavně ty góly, co jsme dostali, v podstatě jsme je soupeři darovali,“ hlesl rozmrzele trenér Hapal, jehož pozice už je kritická. Rozezlený majitel Brabec už s ním ztrácí trpělivost...

To jeho protějšek Kania se smál. Severočeši díky dvěma bleskovým úderům získali rychlý náskok a v poklidu v Ostravě vyhráli, a to po dlouhých šesti letech. „Potřebovali jsme konečně naplno bodovat venku a jsem rád, že to bylo s nulou a po dobrém výkonu,“ juchal kouč Kováč.

Témata:  blesksportEvropaOstravaLiberecPavel HapalOndřej Kania

